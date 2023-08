Zaira Nara reveló sí desea ensamblar una familia como Pampita con García Moritán

La soltería la define en este presente, aunque de manera muy reciente, ya que decidió cortar de raíz un vínculo amoroso muy polémico que construyó con Facundo Pieres. Zaira Nara confesó que terminó ese noviazgo por culpa de Paula Chaves, en cierto punto.

Hace unos días, la hermana de Wanda Nara reconoció que toda la controversia que se generó por engancharse con un ex novio de su amiga le produjo muchísimos dolores de cabeza, la posicionó bajo un halo de persona con pocos códigos y prefirió culminar para siempre su lazo con el polista.

En ese contexto, Zaira visitó el piso de Poco Correctos, el ciclo que conducen el Pollo Álvarez y Chino Leunis en El Trece, y ahí se relajó para hablar de su estado sentimental, de cómo la encaran los famosos por Instagram y hasta explicar su pensamiento sobre ensamblar familias con una pareja como hizo Pampita con García Moritán.

Leunis quiso saber el pensamiento, la postura, su idea respecto a un futuro amoroso y le consultó: “¿Soñás que tenes ganar de compartir, de vivir todo juntos, de ensamblar con alguien?”. Así, Zaira Nara escapó a lo políticamente correcto y admitió su consideración.

En esa especie de paralelismo con lo que construyó Carolina Ardohain, la hermana de Wanda confesó: “No lo sueño, no es algo que me de ganas, siento que es algo que me costaría, tiene que romper con un montón de trabas mías. Para mí hoy es muy difícil decirles a mis hijos que estoy en pareja, pasar a esa fase para mí es difícil”.

Y añadió más sustentos, factores que tallan en su mente y en su corazón. “Puedo conocer a alguien estar enganchada, pero que pase esa fase de vamonos de vacaciones todos juntos, los tuyos y los míos, es como que me cuesta muchísimo imaginarlo”