Zaira Nara contó todo sobre los famosos que la invitaron a salir desde que se separó

Zaira Nara estuvo este viernes como invitada en Poco correctos, el programa de eltrece que conducen el Pollo Álvarez y el Chino Leunis. De visita en el estudio, la modelo habló de todo y se animó a revelar datos de su soltería actual, confesando detalles de los famosos que la invitan a salir desde que se separó.

Como parte de una charla súper distendida y amena, los conductores abrieron el juego para saber los gustos de Zaira Nara a la hora de elegir un hombre y a partir de ese momento se generó un dinámico ida y vuelta dentro del cual se confesó.

Sin embargo, rápida en sus reflejos y sabiendo manejarse ante las cámaras, la hermana de Wanda tuvo una muy particular salida al principio de la charla e interpeló al Pollo Álvarez. “¿Tenés a alguien para presentarme?”, consultó con picardía.

“Seguramente por tu laburo, por tu personalidad, ya sos una mina de 35 años y debes tener tu carcasa armada, debe ser difícil entrarte”, le respondió el presentador. A lo que ella replicó: “No es que salgo con alguien así random, a ver qué onda. No, no me arriesgo”.

En este punto, cabe destacar que tras divorciarse de Jakob von Plessen, el padre de sus hijos, la modelo sostuvo un romance con vaivenes junto a Facundo Pieres -ex de Paula Chaves-, de quien estaría separada desde hace ya largas semanas.

En este contexto, Zaira Nara destacó que no tiene apuros por encontrar un nuevo amor. "Hoy estoy completa, estoy muy bien. Así que si voy a conocer a alguien o si le voy a abrir las puertas de mi corazón a alguien, ese alguien me tiene que sorprender", aclaró.

La última relación de Zaira Nara fue con Facundo Pieres.

"¿Qué pasa si te escriben mensajes de Instagram, aceptás una cena?", quiso saber el Pollo Alvarez. "Si me gusta si, claro. Pero si me mandan una foto ni la abro", aclaró la modelo.

Zaira Nara también reveló cómo es el modus operandi de los famosos que intentan conquistarla. "El famoso no te escribe en la foto que estas sexy o hot. Te escribe en la foto donde están los nenes. 'Ah que lindos los nenes', te pone... Ya me di cuenta que es una estrategia", explicó. Zaira Nara, una de las figuras más codiciadas y sensuales.

Para finalizar, la hermana de Wanda Nara agregó que por ser "medio chapada ala antigua, no iniciaria una conversación con alguien". "Me gusta que me seduzcan", sentenció.