El inesperado y picante cruce de Zaira Nara y el Pollo Álvarez por un exnovio

Zaira Nara pasó este viernes en el piso de Poco correctos, el programa que conducen el Pollo Álvarez y el Chino Leunis por eltrece. Allí, se prestó a una dinámica charla con los dos presentadores y su equipo de trabajo, aunque hubo un momento que quedó grabado por una inesperada situación en la que la modelo recordó a un exnovio: Pico Mónaco.

Cabe recordar que Zaira Nara sostuvo un romance con Pico Mónaco hace ya varios años, luego de la decepción que ella tuvo con el uruguayo Diego Forlán, con quien estuvo a punto de casarse. El tenista fue su pareja durante un buen tiempo.

Lo cierto es que dicha relación llegó a su final en 2014, algo que según contó la propia modelo se dio por incompatibilidad en sus agendas. Hace meses se dio a conocer que ella supuestamente lo engañó con quien luego sería su esposo: Jakob von Plessen, el padre de sus hijos y hoy también su ex.

Sin embargo, más allá de que se separaron de manera abrupta, lo cierto es que la hermana de Wanda Nara y el extenista tienen una buena relación post ruptura. Lograron hacer las paces, y eso lo dejó en claro ella misma.

El vínculo entre la modelo y el exdeportista fue recordado recientemente en Poco correctos, luego de un pasaje en el cual el Pollo Álvarez sostuvo un divertido ida y vuelta con la invitada del día.

Consultándole sobre el amor, la búsqueda de un nuevo amor y más, el conductor le consultó: "Esta es una pregunta con pasado. ¿Hay algún rubro que tachás? No estoy especificando nada", intentando indagar si la famosa de 35 años tiene algún concepto sobre algún tipo de profesión a la hora de fijarse en un hombre.

Zaira Nara y Pico Mónaco se separaron hace casi diez años.

En ese momento intervino el Chino Leunis, que ante el desconcierto de Zaira Nara le dio algunos ejemplos de diferentes tipos de deportistas. Y ahí, entendiendo un poco más el cuestión, la modelo aclaró su visión.

"Voy a decir algo. Yo soy cero del deporte, lo máximo que hago es ir al gimnasio, pero no es que me levanto y digo ‘muero por ir a jugar un partidito de tenis’. Pero me ha pasado que la vida de los deportistas es muy similar a la mía. Son chicos sanos, que no están tan de joda", dijo. Luego de su fallida relación con Diego Forlán y antes de conocer a Jakob von Plessen, Zaira Nara salió con Pico Mónaco.

Pero ahí intervino el Pollo Álvarez, que se agarró del ejemplo que dio Zaira Nara. "Mi pregunta, igual, no iba al tenis. Te aviso porque tengo un amigo ahí", lanzó, a lo que ella le preguntó si él era amigo de Pico.

El conductor respondió que sí, y sonrojándose intentó explicarle la situación: "Pero no iba por el lado del tenis, iba para el lado del fútbol". Pidiéndole que se relaje, la modelo advirtió: "Adoro a Pico. Pero, la verdad no tengo tachado ningún rubro".