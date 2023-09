Fanny Mandelbaum contó por qué no está en la TV

Los medios están llenos de historias de superación, de búsquedas interminables y consagraciones, como es el caso de Fanny Mandelbaum. La periodista continúa vigente a los 85 años con una trayectoria que tuvo altibajos, pero que no caduca ante sus claras intenciones de seguir trabajando.

Las vueltas de la vida la tuvieron como una figura emergente como cronista callejera, cubriendo casos por demás resonantes que marcaron la historia del país, además de ser reconocida por Aptra a raíz de su labor periodística, con cinco Martín Fierro.

Pero en la rueda de los medios, a Fanny le tocó afrontar un nuevo desafío luego del traspié en su última incursión televisiva en la TV Pública. Un ciclo que terminó abruptamente y que dejó algún sinsabor en la periodista.

“Me levantaron el programa Juventud Acumulada. Cambió el gobierno y me sacaron. Yo era muy claramente anti kirchnerista. No quiero jubilarme. Tengo un proyecto. ¿Sabés lo que hubiera dado por estar cubriendo en el Chaco el tema de la familia Sena?”, sostuvo en diálogo con Clarín.

Justamente la política fue parte de su recorrido, algo que disfruta pero que vio trunca la posibilidad de una carrera ejecutiva, donde estuvo muy cerca en 2011 de aspirar a ser electa como diputada nacional en el espacio de De Narváez y Ricardo Alfonsín.

“Yo no quería afiliarme a ningún partido y avisé que iba a luchar por los jubilados y la educación. Empezamos a trabajar para la campaña para las PASO, pero entonces nos dijeron que De Narváez haría alianza con Alberto Rodríguez Saa y mi límite era Saa”, recordó Fanny sobre aquella posibilidad.

En retrospectiva a su extensa trayectoria, Fanny Mandelbaum se sinceró: “Viví como lo sentía. La pasión es así, no se maneja. Me gustaría volver a tener 30 años para hacer más cosas, pero no puedo volver atrás”.

“Últimamente uso mucho la frase de Lía Lerner y no me canso de repetirla. quiero que la muerte me encuentre viva”, cerró la histórica periodista que el 9 de diciembre cumplirá 86 años.