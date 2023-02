Fanny Mandelbaum reveló que se siente discriminada en la TV

La periodista Fanny Mandelbaum, a los 85 años, puede mirar hacia y ver una extraordinaria carrera en los medios de comunicación, que le valieron, por ejemplo, la obtención de cinco premios Martín Fierro.



Actualmente, conduce su programa de radio "Fanny, sin Miedo", que sale los jueves de 16 a 18 por la señal Conexión Abierta. Allí, hace entrevistas y habla de temas relacionados a la política y a la cultura.



Si bien su carrera alcanza el envidiable número de los 50 años, Fanny está muy lejos de pensar en el retiro. Tanto es así que hoy en día habla de sus planes y de sus ganas de trabajar comunicando desde donde sea. “La semana pasada no pude asistir a la radio porque se me inflamó la pierna, pero lo conduje igual desde mi casa. Nadie ni nada me va a impedir cumplir con mi trabajo”, contó en una charla con La Nación.

Fanny Mandelbaum. Foto: La Nación.



En la entrevista, Fanny Mandelbaum confiesa que aún tiene fuertes deseos de volver a trabajar en televisión, pero a la vez confiesa que se siente discriminada por ese mundo. En ese sentido, comentó cuál es su clave para no caer en la vorágine del tiempo. “No sentir que tengo tantos años, no tomar conciencia de eso y disfrutar profundamente de lo que hago”, explicó.



En ese sentido, ante la pregunta sobre si se sintió discriminada por su edad, la periodista y locutora fue muy concreta en su respuesta. “Sí. Hoy estoy discriminada”, contestó Fanny sin dudarlo.



“De hecho, no estoy en la televisión abierta por eso. Sé que tiene que ver con la edad. En el cable pasa lo mismo. Y cuando tuve durante dos décadas mi programa en el cable es porque me compré el espacio”, agregó la periodista de 85 años.

“La única vez que me sentí totalmente gratificada en la televisión fue cuando Horacio Levin me llamó para hacer Grandiosas. Eso fue hace 20 años, cuando ya tenía 65. Me eligió para estar junto a Laura Oliva y Karina Mazzocco, que eran unas pibitas. Enseguida nos aclimatamos las tres y hasta el día de hoy seguimos siendo amigas”, reveló Fanny.



Por último, ante la pregunta sobre qué caso le hubiese gustado cubrir en los últimos tiempos si fuese movilera, eligió el caso de Lucio Dupuy. “Hace mucho que vengo haciendo denuncias de este tipo de cosas, de abusos y maltratos familiares”, comentó.