La fuerte crítica de Fanny Mandelbaum contra Antonio Laje: "Las disculpas se piden en..."

Diciembre no comenzó de la mejor manera para Antonio Laje. El periodista fue denunciado de maltrato por parte de algunas compañeras de América TV, y ahora quien se metió en esta polémica fue Fanny Mandelbaum.

Todo comenzó cuando la periodista María Belén Ludueña visitó la mesa de Juana Viale y habló de su salida del ciclo que conduce el reconocido Laje.

Ángel de Brito fue quien tuiteo que la angustia de Ludueña por partir del noticiero había sido por el maltrato del periodista. A eso se sumó Maite Pistiner, que al ser consultada por sus seguidores, no dudó en revelar que terminó internada por lo mal que la pasó trabajando con él.

Ahora fue Mandelbaum quien intervino en este escándalo y en el programa “Por si las moscas”, dio su opinión sobre lo que está pasando con Antonio Laje.

Tras lo sucedido con Ludueña y Pistiner, Florencia Vitelli también contó su experiencia y aseguró que el periodista la hacía callar y le pidió que deje de exagerar. Luego se sumó la productora Eugenia Morea, que reveló que la despidieron por no acceder a tener sexo con él y el de Sandra Igelka, que sufró desde maltrato hasta acoso.

Como consecuencia de esta seguidilla de denuncias, Fanny expresó: “Cuando ya tenés cuatro o cinco personas que te dicen ‘me pasó esto’, no hay una Logia Lautaro que se ocupa de tirar al bombo a alguien, menos a alguien que es muy aceptado por al gente”.

Además, la locutora también hizo referencia al pedido de disculpas público de Antonio Laje, el cual utilizó algunos minutos de su programa para pedir perdón y, entre lágrimas, definirse como una persona exigente y no como un maltratador.

"No creo en los maltratos, creo en las exigencias. El éxito de todo este programa es de las mujeres. No es fácil este trabajo, son 4 horas y media de aire. Se vive en tensión y no es para todos este trabajo”, expresó llorando.

Con respecto a esto, Fanny Mandelbaum lo destrozó al decir que "hay que pedir disculpas en privado y no solo en televisión, lo cual implica que hay que reparar algo en esa persona que está dolida, que se siente mal y que le costó mucho hablar”.

Sin embargo, a veces un pedido de disculpas no alcanza, más aún con la gravedad de lo que revelan las víctimas. Por eso muchos se preguntan qué pasará con Antonio Laje frente al ciclo de América TV. ¿Será despedido?.

La opinión de Maldelbaum sobre esto es que no deberían echarlo, pero sí él debería comprometerse para que una situación así no vuelva a repetirse. Además aseguró que ha vivido experiencias parecidas en muchos programas de televisión y de radio, y que nadie tiene derecho a gritarle a nadie.