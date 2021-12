El caso Antonio Laje: los desgarradores testimonios de tres mujeres que sufrieron acoso y maltrato

Antonio Laje se encuentra en el centro de la polémica, a partir de una serie de denuncias de diversos profesionales que compartieron funciones laborales en el noticiero de América. Los testimonios se direccionan en torno a malos tratos, violencia verbal e incluso acoso sexual.

El hombre que conduce el noticiero matutino del canal de Palermo ensayó un descargo, que no satisfizo a nadie en la opinión pública, con el único argumento que su personalidad se basa en la exigencia, en pos de una supuesta búsqueda de excelencia laboral.

Tras esa alocución de Laje se produjeron testimonios de tres mujeres que se animaron a relatar todos los episodios, el calvario que padecieron por el accionar del periodista. Así, Eugenia Morea, Sandra Vitelli y Fiorella Vitelli narraron todo lo que sufrieron.

Morea se desempeñó como productora del programa de Antonio y no dudó en describir con detalles el horrendo comportamiento del que fue víctima: “Fue un año con maltrato, un año con acoso. Me decía que era una inútil, que no aportaba nada al programa. Me tiraba onda por mensaje, no sabía cómo zafar”.

Eugenia incluso explicó el desenlace horrible de todo ese infierno: “Como no accedí a tener sexo con él, me bajó. De un día para el otro. Me echaron y cuando salgo le mando un mensaje a Laje. ‘Me echaste, nomás’. Me dice: ‘Sos joven, vas a conseguir trabajo’. Tenía 25 años. Hay complicidad ahí”.

El caso de Igelka posee más sucesos inentendibles. La comunicadora disponía de diez años de experiencia en América, hasta que un día desembarcó Laje como gerente de noticias, ahí se desató un calvario: “Me pasó de todo con episodios de maltrato en reuniones, me acorraló en el lugar. Traté de armar otras cosas, hice otros programas y el tipo me iba sacando de todo”.

Fiorella Vitelli es nutricionista y trabajaba con esa materia en América. Fue una de las primeras valientes que se expresó en redes sociales, luego que estallara María Belén Ludueña, quien lloró en lo de Mirtha Legrand sin poder reconocer los motivos de su salida del canal.

Vitelli contó, en esa entrevista a las tres del Diario La Nación, lo que sufrió: “Funcionan generándote miedo todo el tiempo. Todo muy perverso. Entre ellos se maltratan un montón. Eso me parecía muy fuerte. Me callé por miedo a perder oportunidades laborales. Al final, me callé y perdí todo igual”.