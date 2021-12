Con un estremecedor relato, ex panelista de Antonio Laje denunció maltratos

Luego de la sorpresiva salida de María Belén Ludueña de Buenos Días América, el programa que conduce Antonio Laje por la pantalla de América, fue otra ex columnista del ciclo la que decidió salir a romper el silencio y contar los maltratos que sufrieron en el noticiero.

Fiorella Vitelli se animó a hablar y denunció maltratos. La nutricionista aseguró que la dejaron sin trabajo sin aviso previo en plena pandemia. "Esto de los egos está bastante presente. Hay que ver cómo se comporta la persona que tiene un cargo de autoridad", dijo Vitelli en Por si las moscas? (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

"Lo que me pasó a mí es que no me di cuenta cómo había empezado a naturalizar ciertas conductas de violencia. Eso es muy importante para tener en cuenta. Cuando echaban personal, compañeras me decían 'cuidate, estate atenta'. Es importante saber que cuando hay una situación de violencia laboral", explicó. "Capaz uno piensa que es la persona que está enfrente de cámara, pero no podría hacerlo si no hubiese todo una estructura atrás", agregó.

Fiorella Vitelli junto a Antonio Laje en BDA.

"No me pude ni despedir. En mi caso fue particular, porque empezó el aislamiento y una persona de recursos humanos, que ahora fue ascendida, me dijo 'no hay lugar para vos. Era la única personal de salud que había. Y después no me avisaron cuando volvía, a pesar de que tenía contrato hasta febrero de 2021. Preguntaba por mi regreso y me empezaron a tratar de pesada", denunció Fiorella.

"Me dejaron sin trabajo en plena pandemia. No tenía ingresos, no podía ni pagar el alquiler. Nadie se contactó conmigo, ni la productora ejecutiva, ni el conductor. Me quedé esperando en mi casa encerrada. Nunca supe que me echaron. Como una estúpida le seguía mandando mensajes a la productora con ideas. Luego me di cuenta que me habían sacado", expresó.

"También existía mucho maltrato por la cucaracha. Por ejemplo, que te digan 'estás horrible' antes de salir al aire. Cosas muy brutas permanentemente, muy fuertes. He escuchado que le digan a otros 'estás obeso, salí del aire'. Después otras cosas como 'mirá que yo tengo reemplazo'", reveló.

"Son un montón de cosas que no son de una sola persona, es de todo el sistema. Pensé que la televisión era así. Y después fui a trabajar a Canal 9 y me di cuenta que no, que nada que ver", aseguró la licenciada en nutrición.

"Estar hablando al aire y que otras personas estén discutiendo y vos las escuchás por la cucaracha. Y después decís algo y te dicen 'callate'. Luego, de RRHH aplastándote la cabeza y la amenaza permanente de 'no se te ocurra armar quilombo o te vas a quedar sin laburo'. Uno dice 'y por qué no nos animamos a decirlo'. Y es porque tengo miedo de no trabajar nunca más", finalizó Vitelli.