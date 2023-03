Fanny Mandelbaum criticó duramente a Karina Mazzocco por su conducción en América: “Está…”

Amable, dulce, instruida, capaz hasta límites inimaginables, icónica y muchas otras descripciones que le sientan de manera perfecta. Fanny Mandelbaum se erige en una voz autorizada para el análisis de los medios, por su recorrido frondoso y su lectura de los formatos, sobre todo en la televisión.

La comunicadora abordó un tema sensible, porque le consultaron respecto a su gran amiga Karina Mazzocco, más precisamente respecto a su actualidad, que se tiñe por la conducción de A la tarde, el ciclo de América que viró notoriamente en su contenido, desde su origen.

Fanny ha compartido varios proyectos con la ex modelo, con el pico máximo que fue Grandiosas, ese magazine muy divertido que se emitió por El Trece, en el que también participó Laura Oliva y que se transformó en un programa de avanzada por el liderazgo de mujeres.

En definitiva, Mandelbaum charló con Pablo Montagna en Radio Rivadavia, en esa entrevista cariñosa, con un tono reflexivo y muy nutritivo, le preguntaron sobre Mazzocco. El conductor le consultó: “Sos muy amiga de Karina, ¿qué opinás del programa de ella, que se convirtió en espectáculos?”.

Así Fanny acudió a una mirada locuaz, más allá del lazo sentimental que la une con Mazzoco y sostuvo: “Mira no puedo ser objetiva, porque yo la quiero mucho a Karina. Ella quería conducir un programa sola y quería que le fuera bien en el rating”.

Hasta que se zambulló en un aspecto más filoso: “A mi los programas de chimentos no me gustan. Hay cosas del programa de Karina de escarbar, de llegar al fondo de la herida, que me hacen mal. Lo vi pocas veces, solo para verla a ella que cada día está más linda y que la amo”.

Y finalmente soltó la concepción más tajante, que se puede leer como un halago para su amiga, ya que Fanny exclamó: “Karina está mas, esta para otro tipo de programa. Ella está feliz, y lo que importa es que esté feliz”.