El fuerte descargo que realizó Dady Brieva en PPT sobre su polémica entrevista en Uruguay: "Ahora me toca a mí"

Hace algunas semanas atrás, Dady Brieva viajó a Uruguay para presentar su obra teatral "Dady Brieva, el mago del tiempo". El actor participó en el programa "Buscadores" de de Canal 5 y VTV para promocionar su espectáculo, pero terminó envuelto en una polémica al ser consultado por los dichos de Alberto Fernández sobre la situación hídrica del país vecino.

A raíz de esta situación, todas sus funciones fueron canceladas en Uruguay y varios periodistas y medios de comunicación dieron su opinión sobre lo ocurrido.

Mirá el inicio de PPT este domingo

Este domingo en el comienzo de "Peronismo Para Todos" (PPT), Dady Brieva habló sobre su incómoda entrevista en la televisión uruguaya y no perdonó los comentarios de los medios de comunicación. "Arrancamos con una semana que me tuvo contra las cuerdas mediáticamente. Pero, ¿vos podés creer? yo no estaba preparado para eso", empezó diciendo en tono irónico el conductor.

Instantes después, comenzó su descargo y contó su versión sobre lo ocurrido: "Como estuve toda la semana, ahí, donde me hicieron al asado, a la parilla, me adobaron y dijeron tanta cantidad de cosas de mí, me voy a poner la servilleta y los cubiertos y ahora me toca a mí. El miércoles que pasó no, el anterior, voy a Uruguay para hacer una serie de ruedas de prensa. Normalmente, yo voy dos veces por año a Uruguay. Me va muy bien cada vez que voy. Llegamos allá, hice veinticuatro notas en tres días. Me levantaba diez de la mañana hasta de las diez de la noche. Los conozco a todos (periodistas): se que algunos son picantes, que algunos no son nuestros y entonces tiran y tiran y yo tengo que vender entradas, no me hago el boludo, y si tengo que contestar, contesto".

Dady Brieva comenzó Peronismo Para Todos en marzo de este año. Créditos: captura de pantalla Peronismo Para Todos.

Brieva contó que el sábado volvió a Argentina y el domingo se enteró que estaba habiendo "un quilombito" y ahí comenzó todo. "No se armó en Uruguay, se armó acá, con algunos muchachos de allá que tienen el domicilio fiscal para no pagar impuestos acá y que se fueron a vivir alla", comentó muy picante el humorista.

El actor también habló en PPT sobre el exterminio del peronismo, por parte de la derecha, y luego nombró a algunos medios de comunicación que, para él, están en su contra.