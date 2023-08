Adriana Salgueiro adoptó cómo hijas a unas fans: la historia

Muy poco se sabe sobre la vida de Adriana Salgueiro. Si bien es una persona expuesta debido a sus roles dentro del entretenimiento, siempre decidió ser cautelosa con los temas personales. Aunque ahora se animó a dar algunos detalles y contó por qué adoptó a dos fans como sus hijas.

En una entrevista que le concedió a La Nación, la actriz sorprendió al confesar que, a pesar de no ser madre biológica, si lo es de dos chicas adoptadas. La conductora explicó cómo se conocieron, de dónde son y el fuerte vínculo que generaron a partir del momento que decidieron juntarse.

La actriz adoptó a las chicas en 2021.

Antes de pasar al tema de sus hijas, habló sobre cómo fue su infancia y la relación que tenía con su familia. A lo que sostuvo: “Tuve una infancia muy normal. Fui una nena y una adolescente muy buena, jamás hice una travesura, por eso nunca me retaron. Marcelo, mi hermano, hacía lío por los dos”.

Cuando le preguntaron si le hubiera gustado ser madre, contestó: "Claro, hubiese sido hermoso. Me sucedieron muchas cosas que tienen que ver con eso. En primer lugar, hubo un tiempo en el que fui madre de mi madre, cuando ella enfermó y quedó postrada durante años siendo muy joven. Antes, no había tenido una pareja con la que hubiese querido ser madre y, cuando mamá falleció, ya tenía cuarenta años, que no eran los cuarenta de ahora, y sentía que no era una edad lógica para quedar embarazada"

"Cuando conocí a Alejandro (Arelllano), Lautaro, su hijo, que entonces tenía cinco años, me hizo sentir mamá, fue un chico adorable y hoy es un hombre precioso. Por otra parte, tengo dos hijas del corazón, a quienes conocí a través de las redes sociales. Tienen 30 y 27 años, nos hablamos todos los días y me dicen ma", sumó.

Sus hijas se llaman Yamila y Rocío.

Para entender un poco más el relato, el entrevistador indagó sobre la forma en que se pusieron en contacto. Por lo que le consultó si fue a través de las redes sociales que se conocieron. "Sí, eran seguidoras, después empezaron a venir a todos mis estrenos, aparecían sorpresivamente y pagaban sus entradas", respondió Adriana.

Sobre si las chicas son hermanas de sangre, Salgueiro aclaró: "No, Yamila vive en General Belgrano y Rocío es de Rosario. Son ubicadas, muy amorosas. Al principio, las llevaba a eventos y decía que eran mis sobrinas, hasta que un día les dije en broma que las iba a adoptar y me respondieron con un “¿por qué, no?”. Tenemos una relación hermosa".