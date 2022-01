Adriana Salgueiro tuvo un fuerte accidente en el teatro: los detalles de su salud

Este lunes, desde un móvil de Intrusos (América) informaron que Adriana Salgueiro tuvo un accidente en un teatro de Mar del Plata donde está haciendo temporada. La actriz tuvo que hacer consultas médicas y estudios hasta llegar a un diagnóstico certero sobre las consecuencias del golpe.

Salgueiro forma parte del elenco de La chica del sombrero rosa, junto a María Rosa Fugazot, Zulma Faiad y Alberto Martín; entre otros. Según contó el movilero Gonzalo Vázquez, Adriana fue a un sanatorio de la mencionada ciudad balnearia por un dolor muy fuerte que tenía al costado del tórax.

La caída que protagonizó Adriana Salgueiro fue detrás de escena antes de salir a la función hace una semana. En un primer momento, la actriz se preocupó porque se golpeó del lado en que tenía una operación de cadera. Luego de una radiografía, descarataron un daño en esa zona, y la artista volvió a su hotel.

Sin embargo, este lunes en la mañana Salgueiro volvió al médico porque seguía con dolor y allí al hacerle nuevos estudios, le diagnosticaron dos costillas rotas.

Adriana Salgueiro en Mar del Plata.

El reportero luego tuvo chance de dialogar con la artista, quien consultada sobre su salud, expresó con ironía: “¡Divino! en mi mejor verano. Una cosa tras otra. Todos los días tengo una alegría nueva”.

Luego, Adriana Salgueiro se sinceró: “Me caí detrás del escenario y me di un golpe tremendo. Tal es así que hoy tuve que ir al médico. Me hicieron una ecografía, se fijaron todo y en realidad lo que me dolía, me sigue doliendo muchísimo, era el golpe. Fue un golpe horrible”.

Al dar detalles de su accidente, Salgueiro contó: “Yo estaba subida dos escalones antes de subir al escenario, antes de que empezara la función, y mi taco se fue para atrás y yo me caí. Gracias a Dios que había una pared porque sino me desnucaba. Quedé colgada de la pared y me golpeé muy fuerte esta zona”, explicó señalando la parte izquierda del tórax, debajo del brazo.