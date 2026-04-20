Presenta:

Mdz Show

|

Guillermo Francella

Guillermo Francella rompió el silencio y despidió a Luis Brandoni: "Ha sido un referente"

El actor dialogó con Georgina Barbarossa en medio del dolor por la partida de Luis Brandoni a los 86 años.

MDZ Show

Luis Brandoni y Guillermo Francella en la película Mi obra Maestra.&nbsp;

Luis Brandoni y Guillermo Francella en la película "Mi obra Maestra". 

Foto: Netflix.

Luis Brandoni dejó un enorme legado en la cultura argentina y en el ambiente artístico. El actor a lo largo de los años se ganó el cariño de la gente y su muerte causó una enorme conmoción en familiares, amigos y fans.

Según la información que salió a la luz, la causa de muerte fue el hematoma subdural que se produjo en su cabeza luego del fuerte golpe tras la caída en su casa. Los médicos habían decidido pasarlo a terapia intensiva y lamentablemente no pudo recuperarse.

Guillermo Francella rompió el silencio en A la Barbarossa (Telefe) y recordó a Brandoni, con quien compartió diferentes trabajos y además fueron grandes amigos: "Se nos fue el querido Beto, nuestro gran amigo".

El testimonio de Guillermo Francella tras la muerte de Luis Brandoni

Guillermo Francella rompió el silencio y despidió a Luis Brandoni: "Ha sido un referente"

"Para mí ha sido un referente y generé una amistad hermosa con él. Hice un montón de contenidos y estaba permanentemente a su lado vinculándome", siguió relatando el actor mientras recordaba los momentos vividos con su amigo.

Captura de pantalla 2026-04-20 114213
Guillermo Francella record&oacute; a su amigo.&nbsp;

Guillermo Francella recordó a su amigo.

Respecto a las últimas horas, Francella fue contundente: "Sabía desde ayer que ya había una involución en su salud y que se esperaba el desenlace, de modo que estaba un poco preparado. A la 1:00 de la mañana me llamó Carlitos (Rottemberg) y me lo notificó, muy doloroso".

Archivado en

Notas Relacionadas