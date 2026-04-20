Carlos Rottemberg contó detalles del accidente doméstico de Luis Brandoni: "Se estaba vistiendo para ir a cenar"

Luis Brandoni falleció a los 86 años y en el recuerdo quedarán sus icónicos personajes y las películas de las que formó parte. El actor se va dejando un enorme legado en la cultura argentina y la Legislatura porteña es el lugar elegido para despedirlo.

El velatorio estará abierto al público y las personas se podrán acercar a la Legislatura porteña, ubicada en la Avenida Presidente Julio A. Roca 57, para darle un último adiós. Las puertas se abrieron a partir de las 12:00 horas y el horario se extendería hasta las 00:00 del día martes.

Carlos Rottemberg habló con la prensa en medio del velorio y contó en detalles cómo ocurrió el accidente que derivó en el posterior fallecimiento: "Se sentó en una silla con rueditas en su escritorio, se estaba vistiendo para ir a cenar a la casa de su pareja ".

"Se resbaló en la silla con tanta mala suerte que el golpe se produce contra el escritorio y a partir de ahí comienza esta recorrida, lamentablemente, que termina hoy con todos nosotros acá", sostuvo el amigo de Luis.

Captura de pantalla 2026-04-20 123554 Carlos Rottemberg contó cómo fue el accidente de Luis Brandoni. Foto: captura de video / TN.

Además, reveló que después del día miércoles Luis Brandoni no lo reconoció cuando él fue a visitarlo al sanatorio en donde se encontraba hospitalizado: "Por eso decimos que hubo un antes y un después de mitad de semana. Por eso tal vez hubo menos información a la prensa; había que respetarlo primero a él y a la familia".