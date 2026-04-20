Carlos Rottemberg contó detalles del accidente doméstico de Luis Brandoni: "Se estaba vistiendo para ir a cenar"
En medio del dolor, Carlos Rottemberg contó cómo fue el golpe que sufrió el artista antes de su muerte.
Luis Brandoni falleció a los 86 años y en el recuerdo quedarán sus icónicos personajes y las películas de las que formó parte. El actor se va dejando un enorme legado en la cultura argentina y la Legislatura porteña es el lugar elegido para despedirlo.
El velatorio estará abierto al público y las personas se podrán acercar a la Legislatura porteña, ubicada en la Avenida Presidente Julio A. Roca 57, para darle un último adiós. Las puertas se abrieron a partir de las 12:00 horas y el horario se extendería hasta las 00:00 del día martes.
Carlos Rottemberg habló con la prensa en medio del velorio y contó en detalles cómo ocurrió el accidente que derivó en el posterior fallecimiento: "Se sentó en una silla con rueditas en su escritorio, se estaba vistiendo para ir a cenar a la casa de su pareja".
Carlos Rottemberg reveló detalles del accidente de Luis Brandoni
"Se resbaló en la silla con tanta mala suerte que el golpe se produce contra el escritorio y a partir de ahí comienza esta recorrida, lamentablemente, que termina hoy con todos nosotros acá", sostuvo el amigo de Luis.
Además, reveló que después del día miércoles Luis Brandoni no lo reconoció cuando él fue a visitarlo al sanatorio en donde se encontraba hospitalizado: "Por eso decimos que hubo un antes y un después de mitad de semana. Por eso tal vez hubo menos información a la prensa; había que respetarlo primero a él y a la familia".