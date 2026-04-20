Murió Luis Brandoni, emblemático actor de cine, teatro y televisión nacional

La cultura argentina se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Luis Brandoni a los 86 años . La triste noticia fue comunicada por su amigo personal, el productor Carlos Rottemberg, quien destacó su rol como el último gran primer actor de una generación inolvidable y la Asociación Argentina de Actores y Actrices con un posteo particular y cargado de emoción.

La Asociación de Actores y Actrices de Argentina lo despidieron en las redes sociales.

Beto se encontraba internado desde hace algunos días luego de sufrir un accidente doméstico en su casa. Su partida genera un profundo vacío en el ambiente artístico, donde fue respetado no solo por su enorme talento frente a las cámaras y sobre las tablas, sino también por su inquebrantable compromiso ciudadano.

Nacido en Dock Sud en 1940, Brandoni construyó una carrera sólida que despegó en la década del sesenta y lo llevó a protagonizar hitos del cine nacional. Títulos como Juan que reía, Made in Argentina y la eterna Esperando la carroza lo consagraron como una figura central de nuestra identidad audiovisual.

Luis Brandoni junto a Robert De Niro en la serie Nada.

En televisión, su participación en Mi cuñado junto a Ricardo Darín y, más recientemente, en la serie Nada con Robert De Niro, dieron cuenta de una vigencia que atravesó todas las épocas y formatos.

En el ámbito teatral, su nombre fue sinónimo de éxito y prestigio. Obras como La fiaca, Parque Lezama y Extraña pareja junto a Guillermo Francella, llenaron salas durante décadas. Brandoni siempre definió al teatro como una experiencia terapéutica capaz de transformar el alma.

luis brandoni Brandoni con su pareja ficticia en Esperando la carroza. IMDB

Su labor fue reconocida con dos premios Konex de Platino, el Cóndor de Plata a la Trayectoria y la distinción de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, premios que reflejan una versatilidad que le permitió brillar tanto en la comedia como en el drama.

Luis Brandoni - Portada El actor estuvo internado por varios días. Foto: captura de video / El Trece.

Fuera de los escenarios, Luis Brandoni mantuvo una activa participación en la vida pública y política de Argentina. Fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical y un ferviente defensor de los valores democráticos, ocupando cargos de relevancia en la Asociación Argentina de Actores.

Con su fallecimiento, se cierra un capítulo dorado del espectáculo argentino. El legado de Brandoni perdurará en las infinitas repeticiones de sus películas más queridas y en la memoria de un público que lo adoptó como uno de sus máximos referentes.