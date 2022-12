Adriana Salgueiro reveló en qué trabajo la echaron "como una rata"

Adriana Salgueiro estuvo invitada a Top Ten, el programa que conduce Guido Záffora por la pantalla de América TV. Durante la entrevista, la actriz repasó su extensa carrera, la cual comenzó en 1978 cuando con tan solo 21 años fue elegida Miss Argentina.

Además, recordó su trabajo con grandes humoristas de la historia de nuestro país de la talla de Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Juan Carlos Mesa, Gianni Lunadei, Javier Portales y Guillermo Francella, entre otros.

Sobre Olmedo en particular, recordó: "Era muy caballero y muy generoso, y era mucho más serio de lo que se veía. Tuve la suerte de trabajar con todos los grandes", reconoció.

Salgueiro junto a Olmedo y Porcel.

En este contexto, reveló que en un solo trabajo la pasó mal. "Fue en Matrimonios y algo más porque no tuve una buena relación con Hugo Moser. No la pasé bien en el teatro, pero en la televisión si porque mis compañeros eran alucinantes", comenzó recordando.

"Fue la única persona que me echó de un trabajo. Aparte me echaron como una rata, fue horrible porque me lo vinieron a decir en medio de una función", aseguró.

"En ese momento le dije a mi representante Pinky Rubano ‘¿cómo me lo venís a decir y si yo tengo que salir otra vez al escenario?’. Y él me respondió: ‘Me dijeron que, si no venía yo, venía Hugo e iba a ser peor’", agregó.

En la actualidad, Salgueiro continúa con su programa de radio Espléndidos (AM550). En lo que respecta a su vida personal, tras 16 años de pareja, en 2013 se casó con Arellano. "Cuando recibí los papeles sentí que algunas cosas de la vida me las había salteado. A la maternidad llegué tarde, pero al casamiento no y eso está buenísimo", había confesado en su momento.