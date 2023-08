La feroz crítica de Marina Calabró al nuevo programa del Pollo Alvarez y el Chino Leunis, Poco correctos

Marina Calabró no se calló nada y fue letal en su opinión sobre el debut del programa del Chino Leunis y el Pollo Álvarez. Hace unos días, precisamente el lunes 31 de julio, Poco Correctos salió al aire como la nueva apuesta de El Trece para recuperar el liderazgo de las tarde de la televisión.

Cabe recordar que no es la primera vez que la panelista de Lanata sin Filtro se queja del magazine del canal del sol. Anteriormente, semanas antes de que el producto viera la luz, destrozó la promoción que estaban haciendo, ya que se notaba mucho el Photoshop y otros errores graves.

El Chino y el Pollo en el debut de Poco Correctos.

Además de los conductores mencionados, también están María Belén Ludueña, Ronnie Arias, Agostina Scalise y Estefi Berardi. Con un rating discreto, pero tampoco bajo como muchos preveían, el show que ocupa el prime time de la tarde comenzó con sus emisiones.

A pesar de que el programa está dando sus primeros pasos, ya recibió duras críticas. La primera en pronunciarse fue Marina, que expresó: “La puesta luce pobretona y oscura. La puesta de luces, todo se ve oscuro. La escenografía es oscura. Se ve que alguien les dijo 'el azul da fino, elegante', pero no, da frío y oscuro”.

“A eso se le suma la artística, es decir el graph y las placas distintivas del programa. ¡Que son un homenaje a Viviani! (exsecretario general del Sindicato de Peones de Taxi). Fondo amarillo con una pintada negra, después dieron vuelta la 'S', como si eso fuera cool, moderno”, sumó.

Equipo de panelistas y conductores de Poco Correctos.

En cuanto al binomio de conductores, sostuvo: "La dupla no es dupla. A la nota periodística fueron solo el Pollo Álvarez y María Belén Ludueña. El Chino pidió permiso para preguntar. Casi me agarra un ataque. Parece que condujera el Pollo, pero si va a ser así, que lo haga, parecía una co-conducción con Ludueña"

“Está absolutamente invisibilizado el Chino, destratado y desconsiderado, cosa que repudio. No me gusta el lugar que le dan. Yo si fuera él estaría furiosa, porque el Pollo no es más estrella que él. Es re contra confuso para el espectador porque todo es tan coral”, cerró de manera contundente.