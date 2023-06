Qué no le gustó a Marina Calabró del nuevo programa de Pollo Álvarez y Chino Leunis

Marina Calabró opina sobre todo y no tiene miedo al qué dirán. Siempre da sus argumentos sobre las cosas que le gustan y las que no. Ahora al que le tocó estar en la mira de la periodista fue el nuevo programa del Chino Leunis y el Pollo Álvarez, el cuál será transmitido por El Trece.

Desde hace un tiempo, el canal de la estrella está cambiando su grilla, ya que está perdiendo audiencia y por sobre todo, la batalla por el rating contra Telefe Claros ejemplos de fracasos recientes son Canta Conmigo Ahora o la segunda temporada de Tierra de Amor y Venganza.

El Chino Leunis y el Pollo Álvarez tras anunciar su nuevo programa.

Sin embargo, Adrián Suar y compañía apostaron por poner a grandes figuras en los horarios de la tarde. El Pollo viene de estar en la mañana con Nosotros a la Mañana, mientras que el Chino condujo El Hotel de los Famosos, otro gran fracaso de uno de los canales más importantes del país.

Por el momento, el próximo gran proyecto cuenta con los dos conductores, obviamente, y con tres panelistas. No se sabe si luego se irán sumando otros integrantes o quedarán los cinco que están. María Belén Ludueña, Estefi Berardi y Ronnie Arias son los confirmados hasta ahora.

Luego de las fotos promocionales del equipo, Marina dijo: "La verdad, la foto no me gusta... parecen los dos petizos, cortitos, son dos hombres de una linda estatura. El Chino tiene la boca torcida, el Pollo tiene la cara ladeada. No está bien la foto, está muy improvisada, no es una foto promocional".

Foto promocional del programa del Chino Leunis y el Pollo Álvarez.

Además, criticó el parecido en estilo y físico de los conductores, por lo que dijo: "El mayor de los disgustos de este programa, que ocupará la franja de las 5 a las 6.30 de la tarde, dos conductores varones, qué se yo. Además, son medio parecidos, mi mamá no sabe quién es quién, son como la misma cosa".

"El nombre... ¿Sabe cómo se va a llamar? 'Poco correctos', ¿no es horrible? Es hasta cacofónico, además, ¿por qué? Bueno, el Pollo en algún momento de su vida ha sido poco correcto, ahora es un hombre casado, correcto, impecable, impoluto. Pero el Chino es como el paradigma de la corrección política. No me da poco correcto, esto me deprimió un poco", cerró.