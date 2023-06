Marina Calabró anticipó la contundente decisión que habría tomado Telefe con el programa de Marley

Este miércoles, Marina Calabró anticipó en su columna en el programa Lanata sin filtro (Radio Mitre) cuál es la decisión que Telefe habría tomado con el programa de Marley, Espedición Robinson, mientras crece la tensión por una denuncia pública sobre un presunto caso de abuso que involucraría al popular conductor.

Tras las especulaciones sobre la designación de Santiago del Moro para estar al frente de la entrega de los premios Martín Fierro, y en medio de rumores de la supuesta baja de Marley que habría determinado Telefe para dicha gala, ahora se sumaría un nuevo inconveniento para el papá de Mirko según detalló la periodista de espectáculos Marina Calabró.

Marley en Colombia, en una pausa de las grabaciones de Expedición Robinson. Foto: Instagram @marley_ok.

Al hablar sobre la determinación que habría tomado Telefe, Calabró explicó: "Tiene que ver con el programa de Marley, Expedición Robinson. Él está grabando en Colombia, eso no se detuvo, pero yo estuve averiguando y a mí me dijeron que esto no se va a emitir hasta que la Justicia se expida sobre la causa federal que se transmita en el juzgado".

Luego, Marina Calabró agregó sobre el conflicto que involucra a Marley: "Mi sensación, por lo que yo hablé ayer, ellos están apostando a que no le den curso a la demanda, a que la desestimen. El dato que yo tengo y que fue publicado es que habían llamado al denunciante de Misiones para ampliar su declaración. Lo van a escuchar y después verán qué curso toma la causa. Ahí la apuesta es, si desestiman, si no hacen lugar a la demanda, aquí no ha pasado nada".

Finalmente, Marina Calabró se refirió al perjuicio económico que significaría para Telefe y la productora del programa de Marley la postergación de la emisión. "El problema es que este proyecto está en el presupuesto 2023, pero no va a dar un mango en el 2023. Es un gasto a cuenta de lo que podría ser un recupero en el 2024", explicó la periodista.