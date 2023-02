Marina Calabró reveló por qué Marcelo Tinelli no trabajará en América

En los últimos días se había hablado mucho sobre la posibilidad de que Marcelo Tinelli llegara a América en un rol novedoso para él: como gerente de programación, sumado a su formato de baile ya conocido.



Sin embargo, todo se cayó a último momento por la principal razón por la que se caen este tipo de pases rutilantes en la televisión: razones económicas. Así lo contó Marina Calabró en Lanata sin Filtro, por Radio Mitre.



“Confirmado: se cayó el desembarco de Marcelo Tinelli en América como gerente de programación. Las negociaciones estaban en pausa porque no se ponían de acuerdo en el dinero de la programación”, contó Marina Calabró.



“El plan de Marcelo era modificar la mañana y la tarde y apuntalar los fines de semana en América. A la mañana Desayuno con Pamela no estaba en discusión. Ahí corría riesgo Magaldi. Laje tampoco estaba en discusión”, arrancó explicando la periodista sobre el plan de Marcelo Tinelli.



“A la tarde, Intrusos estaba en los planes de Marcelo. A Flor no le mintió. Pero con Karina a la tarde tenía dudas, no de performance, pero sí de viejas facturas. No por Karina. El programa es incómodo en el mejor de los sentidos. Está Tartu, que dice de todo”, comentó Marina Calabró.



“A la noche, el noticiero central no estaba entre las prioridades de cambio. LAM, inamovible, avalado por los rendimientos y resultados. Marcelo iba a ocupar la franja de las 22 quería hacer Showmatch, la edición Bailando”, indicó la panelista. “Inicialmente, me dijeron que, por razones presupuestarias, con suerte llegaban al humor. Claramente no cerraban los números”, añadió.

Marcelo Tinelli no llegará a América.



Además, Marina Calabró contó que la idea de Marcelo Tinelli era llamar a Mirtha Legrand para los fines de semana, en lo que iba a ser una gestión personal de él, y reiniciar el programa de humor Peligro sin Codificar. “Igual, todo esto al pedo porque no va a suceder. Rompo la hoja”, acotó Jorge Lanata.



“La propuesta artística de Marcelo es impagable para América y cualquier canal. La propuesta de gerente de programación ya no existe más”, sostuvo Marina Calabró, que luego indicó que se está tratando de resolver una especie de “adaptabilidad presupuestaria” para, al menos, la llegada de Tinelli en el rol de conductor a la pantalla de América.