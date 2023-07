El drama de Nazarena Vélez: por qué no puede estar con su nieto

Nazarena Vélez siempre fue muy cercana a su familia, casi todos los días se mantiene en contacto con sus hijos. Es por eso que la pasa realmente mal cuando no puede compartir tiempo con ellos. Para su mala suerte, esto le pasó recientemente, lo que le impidió compartir con su nieto y sus hijos.

Desde que nació Salvador, la panelista de LAM estuvo muy atenta a lo que hace Barbie, ya que quiere ayudarla porque es mamá primeriza. Cada tanto, se arrima por su casa para darle una mano, pero una enfermedad la afectó y cambió completamente sus planes del día.

Nazarena Vélez presente en el nacimiento de su nieto.

Esto le dolió a la panelista de LAM, debido a su cercanía con su familia. De hecho, tiempo atrás declaró cómo era su vínculo con su hija, pese a vivir separadas. “Barbie vive sola desde hace más de seis años, pero durante la pandemia se mudó de nuevo a casa y la pasamos juntas, con su marido. También ella eligió pasarla conmigo”, contó.

Y agregó: "Yo soy bastante… No despegada, pero sí de respetar mucho los espacios de mis hijos. Me gusta que tengan sus propios espacios, que tengan su vida, su casa y sus proyectos. Porque, aparte, somos tan unidas que no es necesario que estemos bajo el mismo techo".

“Ella siempre fue muy mamá y papá. Si bien yo siempre traté de cumplir mi rol, no te olvidés que la tuve a los 19. Ella siempre fue muy adulta y muy centrada. Ayer yo estaba hablando sobre no sé qué pavada en LAM y me dijo: ‘¡Callate la boca, querida! La verdad es que sí le llevo el apunte, porque sé que ella no me dice pavadas. Sabe cuándo me estoy por meter en un quilombo y me hace una lucecita de alerta”, contó.

Nazarena Vélez junto a sus hijos y su nieto.

Pese a querer con todas sus ganas pasar tiempo con su hijo y su nieto, Nazarena reveló en sus redes sociales los motivos por los que no puede acercarse a ellos. “Me vine a lo de Barbie, pero no los puedo tocar ni acercar al bebito, a mi hija ¡A ninguno de ellos! Porque tengo conjuntivitis ¡Miren cómo tengo el ojo! ¡Dios mío! Mínimo voy a estar una semana así. Ya fui al oftalmólogo y me dieron gotitas, así que así estaré unos cuantos días”, sostuvo.

De paso, contestó las críticas por su cuerpo. A lo que expresó: “Me causa gracia cuando me dicen ‘te pusiste cachetes’. Ayer subí una en el gimnasio y me decían ‘¡Mirá que cara redonda que tiene, se puso cachetes! ¡Dejá de ponerte cosas!’ ¡Mirá si me voy a poner cachetes! ¿Ustedes piensan que yo quiero ser Quico? No me puse nada, esta es mi cara ¡Mi cara redonda! No me ponga nada más que botox en la frente para las líneas de expresión”.