La impactante revelación de Nazarena Vélez sobre Jorge Rial y Morena: "Ella tuvo intentos de suicidio en..."

Luego de que Morena Rial confirmara que en el año 2018 su padre, Jorge Rial, la internó en un neuropsiquiátrico sin consensuarlo con ella, Nazarena Vélez reveló una información realmente impactante.



En LAM estaban debatiendo sobre las últimas y explosivas declaraciones de Morena Rial, quien apuntó muy fuerte y como nunca antes contra su padre, a quien acusó, entre otras cosas, de internarla en contra de su voluntad.



Sobre esto, primero habló Marixa Balli. “A mí me dijo Morena que lo de la internación era imperdonable porque la internó de la nada y que fue muy, muy doloroso”, contó la panelista de LAM.



En ese momento, quien interrumpió en la charla fue Nazarena Vélez, para hacer una fuerte revelación. “Perdoname, no fue de la nada. Estoy bastante lejos de querer defenderlo a Jorge, bastante lejos. Pero en esa época Morena tuvo intentos de suicidio, que fueron tremendos”, reveló.



“Y yo te lo digo como madre. ¿Qué hacés si te pasa eso con un hijo? ¿Qué mierda hacés? Si no la internas, si no buscás ayuda, ¿qué hacés? ¡Es una locura! Y lo cuento porque se supo y a mí me consta. A mí Morena me mandaba fotos”, agregó Nazarena Vélez sobre la internación de Morena Rial.



No obstante, si bien la panelista, actriz y ex vedette defendió de cierta manera la decisión de Jorge Rial de internar a su propia hija, también lo cuestionó por otra fuerte acusación por parte de Morena.

Nazarena Vélez contó que Jorge Rial internó a su hija Morena por intentos de suicidio. Foto: @moreerial.



“Me fui de casa a los 17 años por culpa de la Kämpfer. Mi papá me echó por culpa de ella”, había dicho la adolescente. “Morena tiene mucho dolor. Y si él la echó, como dijo ella, por una pareja, también me parece imperdonable. Me parece un horror”, opinó Nazarena Vélez.



Sin embargo, volvió a mostrarse compresiva con la decisión de internarla en el año 2018. “Pero la internación fue porque él sentía que corría riesgo la vida de ella. Entonces, ¿qué haces como padre si no la podés manejar?”, cerró.