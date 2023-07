La insólita revelación de Nazarena Vélez: "Barbie fue mi papá en..."

Después de años muy dolorosos, la vida de Nazarena Vélez se fue acomodando y en el último tiempo no sólo volvió a asentarse en lo laboral, con su llegada a LAM, sino que también recibió a su primer nieto, Salvador, hijo de Barbie Vélez.



Justamente, sobre su hija mayor, la panelista de LAM habló en una entrevista con Catalina Dlugi, en Agarrate Catalina. Allí, explicó lo importante que es Barbie Vélez como cable a tierra en distintas situaciones.



“Barbie vive sola desde hace más de seis años, pero durante la pandemia se mudó de nuevo a casa y la pasamos juntas, con su marido. También ella eligió pasarla conmigo”, comentó Nazarena Vélez.

Nazarena Vélez y Barbie Vélez.



“Yo soy bastante… No despegada, pero sí de respetar mucho los espacios de mis hijos. Me gusta que tengan sus propios espacios, que tengan su vida, su casa y sus proyectos. Porque, aparte, somos tan unidas que no es necesario que estemos bajo el mismo techo”, agregó la ex vedette.



En ese marco, Nazarena Vélez sorprendió con una insólita revelación. “Ella siempre fue así. Yo hice terapia de vidas pasadas, entre tantas otras cosas para sanar. Y Barbie fue mi papá hace no sé cuántos miles de años”, confesó.



“Cuando hacés vidas pasadas y registros akashicos, podés preguntar por cuatro o cinco personas y yo sentía que con Barbie teníamos una relación que ya viene de otras vidas. Es algo que no siento ni con Titi ni con el Chyno, mis otros hijos. Y dijeron que sí, que había sido no sé hace cuánto, pero que ella había sido mi papá. Fue hermoso”, explicó luego Nazarena Vélez.

“Ella siempre fue muy mamá y papá. Si bien yo siempre traté de cumplir mi rol, no te olvidés que la tuve a los 19. Ella siempre fue muy adulta y muy centrada. Ayer yo estaba hablando sobre no sé qué pavada en LAM y me dijo: ‘¡Callate la boca, querida!”, contó la ex vedette.



Por último, aclaró que siempre escucha los retos y hasta consejos de Barbie Vélez. “La verdad es que sí le llevo el apunte, porque sé que ella no me dice pavadas. Sabe cuándo me estoy por meter en un quilombo y me hace una lucecita de alerta. Me encanta eso”, concluyó.