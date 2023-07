La salud de Wanda Nara: en detalle, todo lo que tenés que saber

El viernes 14 de julio, en medio de su programa radial, Jorge Lanata aseguró que se comunicó con distintas fuentes del entorno de Wanda Nara, y reveló que la grave enfermedad que padece la conductora de MasterChef Argentina (Telefe) es leucemia.

"Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, les voy a contar lo que hice: hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas cercanas a Wanda Nara, otra cercana al hospital. Lo que nadie está diciendo y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo, lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia", aseguró Jorge Lanata.

"Hubo contactos de allegados a Wanda con FUNDALEU, centro especializado en el tratamiento de la leucemia", agregó Jorge Lanata. Por su parte, la periodista Marina Calabró remarcó que su posición es esperar un parte oficial, o un anuncio de la familia.

Un momento de tensión se vivió al aire del programa radial de Jorge Lanata este viernes cuando luego de que el conductor revelara que Wanda Nara tiene leucemia, la periodista Marina Calabró dejó bien en claro cuál es su posición ante anuncios tan delicados como el que dio el conductor.

Acto seguido, cuando Jorge Lanata quiso saber qué información tiene sobre este tema Marina Calabró, la periodista no ocultó su incomodidad y cruzó al conductor argumentando: "En lo personal y es una posición que no tenés por qué compartir, cuando un diagnóstico de salud en el medio, yo espero un parte oficial o voz directa de la familia".

Profundizando su posición, Calabró interpeló a Lanata diciendo: "Me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad, es mi posición y mi límite. Si no hay parte oficial, o un familiar directo que me autorice a trasmitir públicamente en su boca un diagnóstico, prefiero abstenerme. Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última y no primera".

El accionar, tachado de poco empático e irresponsable por buena parte de las personalidades del medio, ocasionó un tenso cruce al aire con Marina Calabró, que ahora se expresó sobre el incómodo momento.

Al aire, la periodista dejó bien en claro cuál es su posición ante anuncios tan delicados como el que dio el conductor. Ubicada en la vereda opuesta, aseguró que la decisión de revelar el supuesto diagnóstico de Nara fue una decisión de Lanata y no de ella. Acerca del video viral del momento en que ambos se pelean, Marina negó haber conocido de antemano lo que diría el conductor y también que “haya sido algo arreglado entre los dos”.

“La verdad es que él se mandó solo y yo no comparto”, inició Calabró, repitiendo su postura respecto a los temas de salud y luego agregó: “Pero la ventaja de laburar con Jorge Lanata es que se lo podés decir y que no pasa nada. Podemos pensar distinto”. Cabe destacar que el presentador de Periodismo para todos fue ampliamente repudiado no solo por sus colegas sino también por miles de personas en las redes sociales.

Por último, Marina Calabró hizo hincapié en la libertad que tiene a la hora de trabajar con un periodista de la carrera y el peso de Jorge Lanata. “Obviamente que él lo dijo, es su programa y prima su criterio, pero no es el mío. Y él no me pide que piense como él. En ese sentido, creo que se trata de respetarnos, en la diferencia en este caso”, finalizó.

El 14 de julio por la mañana, mientras en torno a la salud de Wanda Nara todas eran especulaciones, Jorge Lanata dio una información a modo de primicia en Lanata sin filtro (Radio Mitre) que generó un fuerte debate sobre su ética periodística. Una bomba que pudo haber repercutido en el bajo rating de Periodismo para todos, que no levantó ni con el descargo del periodista tras lo sucedido.

Luego de decir que había chequeado información con diversas fuentes, Jorge Lanata aseguró en Radio Mitre que Wanda Nara padecería leucemia. Y más allá de los palos recibidos, el domingo la audiencia se proclamó: Periodismo para todos perdió contra MasterChef y hasta con la repetición de Pasapalabra.

Era una noche fuerte y había expectativas en el ciclo que el periodista conduce en El Trece por la definición de la elección en Santa Fe. Sin embargo, los números no acompañaron en ningún momento: Periodismo para todos empezó tres puntos debajo de Pasapalabra, con 8,2 contra 11,1.

El rating fue en picada conforme avanzaban los minutos: cuando arrancó MasterChef, con la conducción de Wanda, el ciclo de Lanata se desmoronó y terminó cinco puntos abajo, cerrando con un promedio de 7, 8 contra los 12,3 del reality de cocina de Telefe.

Maxi López se habría solidrizado con el cuadro de Wanda Nara, y habría viajado a nuestro país para acompañar a los hijos que tuvo con la empresaria, Valentino, Constantino y Benedicto.

A través de algunas historias de Instagram, Maxi López dio pistas de su vuelo desde Londres hacia Buenos Aires, donde se encuentra Wanda Nara con sus hijos. Una de las imágenes que subió el exfutbolista corresponde al sector VIP de uno de los aeropuertos de la mencionada ciudad inglesa.

Beto Casella destacó que la familia de la conductora de MasterChef Argentina (Telefe) podría demandarlo.

Tras compartir enn Bendita (El Nueve) un informe sobre los polémicos dichos de Jorge Lanata, Beto Casella no dudó en cuestionar a su colega argumentando: "Es muy curioso porque Lanata arrancó muy joven en el periodismo, no puede no saber esto. Primero que tenés que saber lo que dice la ley, y segundo es una cuestión de sensibilidad".

Además, Casella elogió a los programas de espectáculos que se abstuvieron de dar un supuesto diagnóstico sobre la salud de Wanda Nara. "De hecho muy bien el resto del periodismo de espectáculos que tenía la primicia y no la dio. Esto no es cuestión de ser transgresor o que no le importe, hay una ley".

Por otro lado, Beto Casella advirtió: "Si la familia de Wanda Nara lo demanda, se lo gana". El conductor de Bendita argumentó que desde el entorno de Wanda Nara podrían demandar a Jorge Lanata por haber vulnerado el derecho de confidencialidad que tiene cada paciente, así como también el carácter de inviolabilidad de toda historia clínica.

Luego de haber hablado del tema durante los últimos días en Telenoche, este viernes por la tarde Nelson Castro se refirió nuevamente a la salud de Wanda Nara y reveló detalles desconocidos hasta el momento.

Según manifestó el periodista, la conductora de MasterChef habría sido derivada a Fundaleu para hacerse allí estudios específicos. Dentro de este panorama, habría que seguir esperando novedades.

Todo esto dentro del cuadro médico reveló Jorge Lanata horas antes, cuando advirtió que Wanda Nara tendría leucemia, cuadro que tampoco ha sido confirmado de momento, ni por organismos médicos ni tampoco por la propia mediática o parte de su círculo íntimo.

"Fundaleu es una institución médica donde se estudian fundamentalmente las leucemias", reveló Nelson Castro, puntualizando el hermetismo que hay alrededor del caso y en diálogo con su compañera de noticiero Dominique Metzger.

Robertito Funes Ugarte sorprendió con un sentido mensaje: "Abrazo fuerte, Wanda. ¡Vos podés!", escribió el periodista en Twitter, con una foto que subió a sus historias de Instagram junto a la conductora de Masterchef, en la época en la que los dos compartieron aire en Gran Hermano.



Robertito Funes Ugarte y Wanda Nara supieron construir una hermosa amistad en los últimos años y se dieron el gusto de compartir el primer programa de la última edición de Gran Hermano, cuando los dos acompañaron a los participantes en el ingreso.

La internación de Wanda Nara despertó cientos de reacciones de todo tipo en el mundo de la televisión, especialmente tras la revelación del diagnóstico de leucemia de la empresaria por parte de Jorge Lanata. El accionar fue tachado de poco empático e irresponsable por buena parte de las personalidades del medio lo que devino en una lluvia de críticas por parte del público común. En la edición del domingo de Periodismo Para Todos (PPT), Lanata realizó su descargo tras el repudio generalizado, en un fuertísimo editorial donde apuntó contra sus colegas especializados en espectáculos.

Tras la enorme ola de críticas por dar tal información sin consentimiento ni de Wanda ni de algún miembro de su familia, el periodista apuntó con dureza contra sus colegas especializados en espectáculos, aunque sin dar nombres, mientras que ratificó la información del diagnóstico. Para ello, decidió emplear su espacio editorial en PPT e indicó que, tras sus revelaciones, “comenzó una andanada de críticas por parte del periodismo de espectáculos” en su contra.

“Lo primero que quiero decir es frío y profesional: chequeé la noticia antes de darla. Pero vale la pena profundizar sobre el tema”, inició Lanata en su programa de todos los domingos y se preguntó de forma retórica: “¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. En todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien la sufre. Averigüé antes de darla. Para mí eso es todo. Lamento lo que le pasa a Wanda y espero que pronto se reponga”.

Luego de la pequeña introducción en la que habló del cuadro de salud de Wanda Nara, Jorge se dedicó de lleno a sepultar a sus colegas que trabajan en espectáculos. “Lo que me llamó la atención fueron todos los que se golpearon el pecho”, expresó el periodista haciendo referencia a la doble moral con la que tienden a manejarse los especialistas del rubro de la farándula.

El exfutbolista llegó al aeropuerto de Ezeiza en la mañana, tras la decisión de acompañar a la empresaria en medio de este difícil momento, no solo en lo referido a su salud sino también a la enorme cantidad de rumores y habladurías que coparon los medios tras conocerse su internación a mediados de la semana.

Maxi, expareja de Wanda y padre de tres de sus hijos, se subió a la ola de indignación por la indiscreción de la figura de Periodismo Para Todos. “Me parece que en esta se equivocó mal porque no sabe que hay cinco hijos detrás”, dijo el exjugador de fútbol mientras era captado por las cámaras de Ciudad Magazine.

El empresario incluso aseguró que antes le gustaba el trabajo del periodista pero que “ya no es creíble”, por haber revelado información sensible de Wanda, sin ningún tipo de consentimiento por parte de la presentadora. “Me parece que le faltó un poquito de empatía”, aseveró López, que se quedará en el país lo necesario para estar con sus tres hijos en común con la exrubia, Valentino, Constantino y Benedicto.

Mauro Icardi compartió este domingo un sutil mensaje en sus redes sociales en medio del hermetismo en torno a la salud de la conductora, demostrando un fuerte apoyo a su esposa.

El futbolista del Galatasaray no hizo mención al supuesto problema de salud que afecta a la mediática, sino que con tan solo dos emojis expresó su amor junto a una serie de fotos de la gala de los premios Martín Fierro, realizada el domingo 9 de julio pasado en el Hotel Hilton, donde Wanda ganó en la terna Revelación por su participación en ¿Quién es la Máscara?

Durante la charla, la conductora de MasterChef se refirió a sus hijos, luego de ver un video con mensajes de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, expresando su amor por su mamá.

"Son lo más. Cómo se adaptan a los cambios es increíble. Me emociona. Yo siempre les enseñé al revés, no podés evitar por ejemplo en la escuela el bullying, entonces yo les enseño a ser fuertes. Como padres, nadie quiere ver sufrir a sus hijos. Entre ellos se ayudan un montón. Ojalá que nunca pierdan esa pureza de la infancia, es muy lindo", comenzó expresando entre lágrimas.

"Soy mamá de cinco chicos con cinco personalidades diferentes. Soy la que me adapto a cada uno y me gusta que cada uno desarrolle lo que quiera ser", agregó Wanda en otro momento de la entrevista.

Finalmente, al hablar sobre su vínculo con Mauro Icardi, opinó: "Mauro siempre tuvo muy claro que quería tener una familia, él me conoció con tres nenes chiquitos. Siempre soñé con tener una familia enorme y que el primer hijo sea varón. Me tocó el mejor hijo que me podía tocar. Es un ejemplo".

Este lunes llegó Zaira Nara al país para acompañar a su hermana Wanda Nara en este difícil momento de salud que está atravesando. La conductora fue diagnosticada con leucemia, según reveló Jorge Lanata generando un gran revuelo y una dura crítica contra el conductor de El Trece.

Zaira Nara llegó de sus vacaciones en Ibiza y fue recibida por un movilero de Intrusos. La modelo se mostró muy compungida y notablemente angustiada por la situación.

“Vine para acompañar. La distancia, toda esta incertidumbre que hay. Se dicen un montón de cosas de más. Está bueno que en estos casos se pongan en la situación del otro”, dijo la hermana de Wanda Nara quizás haciendo referencia al comportamiento de Jorge Lanata revelando la enfermedad que atraviesa la conductora de Masterchef.

Ángel de Brito abordó este lunes en LAM (América) el tema de la salud de Wanda Nara. El periodista contó que se comunicó con la mediática el fin de semana para saber detalles de cómo fueron los hechos.

"Voy a contar cosas que estoy autorizado por la protagonista, que es Wanda, con la que hablé el fin de semana. Wanda me contó que sus hijos no sabían qué estaba atravesando. Solo sabían que se había internado, que se había hecho unos chequeos. Obviamente, como cualquier padre, como cualquier adulto, intentan pilotear la situación hasta tener un diagnóstico certero y qué tratamiento y qué pasos hay que seguir a partir de ahora", comenzó expresando el periodista.

"Wanda se hizo estudios la semana pasada y, como dice en el descargo, hay valores que no dieron bien. Está atendida por un gran profesional, muy reconocido en el mundo de la medicina, especialista en lo que supuestamente tiene que tratar. Digo supuestamente porque todavía ella no lo sabe. Hoy a la mañana no tenía el diagnóstico", agregó Ángel.

Luego, recordó que en el after de los premios Martín Fierro 2023 la conductora le había contado que se iba a ir de vacaciones a Europa con su familia. "Antes de viajar se fue a hacer los estudios de rutina. Cuando se hace los estudios encuentran que los valores no estaban bien. Se repiten esos estudios y los valores vuelven a dar de la misma manera", agregó.

"El único síntoma que tenía Wanda antes de ir a hacerse el chequeo de rutina era una pequeña molestia en el bazo. No sabía si era de los ovarios o del bazo. No sentía nada preocupante como para ir a hacerse un control", afirmó de Brito.

Wanda Nara volvió a sus redes sociales con un posteo en el que reveló toda la verdad sobre su salud. "Buen día a todos , acá estoy después de unos días que necesite para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó", comienza el posteo de Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

"Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos", dijo Wanda Nara cerrando el mensaje que instatáneamente se llenó de mensajes de aliento.

Marcelo Tinelli, Ángel de Brito, Marley y muchos otros famosos comentaron el posteo de Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

Wanda Nara posteó este lunes una foto de ella con un extenso texto en donde explicaba y hablaba sobre su salud. La conductora de Masterchef recibió infinidad de mensajes de apoyo y de cariño.

A través de sus historias de Instagram, Lola Lanata le contó a sus seguidores que ha recibido todo tipo de comentarios intimidatorios por la revelación de Jorge Lanata sobre el presunto diagnóstico de Wanda Nara.

"Hola, vengo a hacer un descargo porque me parece que esto ya llegó a un límite. Los que conocen a mi papá saben que el viernes en la radio dio una noticia muy desafortunada. Sin importar si yo estoy de acuerdo o no con lo que pasó, lo que quiero decir va más allá de eso. Yo no fui la que dio la noticia", comenzó la hija de Jorge Lanata sobre la polémica que desataron los dichos del periodista sobre la salud de Wanda Nara.

Finalmente, Lola Lanata remarcó: "Estos últimos días no paré de recibir desde insultos hasta amenazas de la gente. No termino de de comprender por qué tengo que ser yo la que recibe todos los mensajes. Les pido que por favor si tienen algo para decir o de que quejarse, no me escriban a mi, no me metan en algo que yo no hice ni puedo controlar. Espero que estén bien".