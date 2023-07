Cuánto rating midió Jorge Lanata tras sus dichos sobre Wanda Nara

El 14 de julio por la mañana, mientras en torno a la salud de Wanda Nara todas eran especulaciones, Jorge Lanata dio una información a modo de primicia en Lanata sin filtro (Radio Mitre) que generó un fuerte debate sobre su ética periodística. Una bomba que pudo haber repercutido en el bajo rating de Periodismo para todos, que no levantó ni con el descargo del periodista tras lo sucedido.

Luego de decir que había chequeado información con diversas fuentes, Jorge Lanata aseguró en Radio Mitre que Wanda Nara padecería leucemia. Y más allá de los palos recibidos, el domingo la audiencia se proclamó: Periodismo para todos perdió contra MasterChef y hasta con la repetición de Pasapalabra.

Era una noche fuerte y había expectativas en el ciclo que el periodista conduce en El Trece por la definición de la elección en Santa Fe. Sin embargo, los números no acompañaron en ningún momento: Periodismo para todos empezó tres puntos debajo de Pasapalabra, con 8,2 contra 11,1.

El rating fue en picada conforme avanzaban los minutos: cuando arrancó MasterChef, con la conducción de Wanda, el ciclo de Lanata se desmoronó y terminó cinco puntos abajo, cerrando con un promedio de 7, 8 contra los 12,3 del reality de cocina de Telefe.

Así fue el rating del domingo. Twitter.

El descargo de Jorge Lanata en PPT sobre Wanda Nara

Luego de las críticas recibidas por sus dichos sobre la mediática, Jorge Lanata decidió usar el aire de PPT para hacer su descargo. “Lo primero que quiero decir es frío y profesional: chequeé la noticia antes de darla. Pero vale la pena profundizar sobre el tema”, arrancó.

Y luego se preguntó: “¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. En todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien la sufre. Averigüé antes de darla. Para mí eso es todo. Lamento lo que le pasa a Wanda y espero que pronto se reponga”.

Wanda Nara en los Premios Martín Fierro, tras ganar como Revelación. Instagram Wanda Nara.

A continuación, Lanata se refirió al revuelo que su primicia armó entre colegas y dio a entender que hay una doble moral: “Lo que me llamó la atención fueron todos los que se golpearon el pecho”. “Gente que ni siquiera considero periodistas me habla de ética profesional”, lanzó Lanata.

“Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo”, cerró el conductor, indignado.