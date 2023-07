La demanda contra Jorge Lanata que podría iniciar la familia de Wanda Nara

Desde su programa radial, Jorge Lanata aseguró que Wanda Nara tiene leucemia y no tardó en estallar la polémica. Tanto en los medios como en las redes sociales, le recriminaron al conductor por haber dado un hipotético diagnóstico cuando todavía no hay parte oficial sobre el cuadro de la empresaria, ni mucho menos la voz de algún familiar sobre su situación. Más allá de los comentarios adversos hacia del líder de Lanata sin filtro (Radio Mitre), Beto Casella destacó que la familia de la conductora de MasterChef Argentina (Telefe) podría demandarlo.

Tras compartir enn Bendita (El Nueve) un informe sobre los polémicos dichos de Jorge Lanata, Beto Casella no dudó en cuestionar a su colega argumentando: "Es muy curioso porque Lanata arrancó muy joven en el periodismo, no puede no saber esto. Primero que tenés que saber lo que dice la ley, y segundo es una cuestión de sensibilidad".

Beto Casella arremetió contra Jorge Lanata por sus dichos sobre la salud de Wanda Nara. Foto: Captura TV.

Además, Casella elogió a los programas de espectáculos que se abstuvieron de dar un supuesto diagnóstico sobre la salud de Wanda Nara. "De hecho muy bien el resto del periodismo de espectáculos que tenía la primicia y no la dio. Esto no es cuestión de ser transgresor o que no le importe, hay una ley".

Por otro lado, Beto Casella advirtió: "Si la familia de Wanda Nara lo demanda, se lo gana". El conductor de Bendita argumentó que desde el entorno de Wanda Nara podrían demandar a Jorge Lanata por haber vulnerado el derecho de confidencialidad que tiene cada paciente, así como también el carácter de inviolabilidad de toda historia clínica.

Por otro lado, la panelista y abogada Alejandra Maglietti señaló que le pareció raro que Lanata se haya metido con un tema de salud tan sensible, cuando él mismo ha atravesado varios episodios de esa índole que pudo transitar sin tanto asedio de la prensa.