El conmovedor mensaje de Wanda Nara dedicado a sus hijos

Este lunes se puso al aire la entrevista grabada que Verónica Lozano le hizo a Wanda Nara hace dos semanas atrás para Cortá por Lozano (Telefe). La nota fue publicada con el consentimiento de la conductora, quien atraviesa un delicado cuadro de salud.

Durante la charla, la conductora de MasterChef se refirió a sus hijos, luego de ver un video con mensajes de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, expresando su amor por su mamá.

"Son lo más. Cómo se adaptan a los cambios es increíble. Me emociona. Yo siempre les enseñé al revés, no podés evitar por ejemplo en la escuela el bullying, entonces yo les enseño a ser fuertes. Como padres, nadie quiere ver sufrir a sus hijos. Entre ellos se ayudan un montón. Ojalá que nunca pierdan esa pureza de la infancia, es muy lindo", comenzó expresando entre lágrimas.

"Soy mamá de cinco chicos con cinco personalidades diferentes. Soy la que me adapto a cada uno y me gusta que cada uno desarrolle lo que quiera ser", agregó Wanda en otro momento de la entrevista.

Finalmente, al hablar sobre su vínculo con Mauro Icardi, opinó: "Mauro siempre tuvo muy claro que quería tener una familia, él me conoció con tres nenes chiquitos. Siempre soñé con tener una familia enorme y que el primer hijo sea varón. Me tocó el mejor hijo que me podía tocar. Es un ejemplo".