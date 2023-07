Marina Calabró cruzó en vivo a Jorge Lanata por revelar el diagnóstico de Wanda Nara

Un momento de tensión se vivió al aire del programa radial de Jorge Lanata este viernes cuando luego de que el conductor revelara que Wanda Nara tiene leucemia, la periodista Marina Calabró dejó bien en claro cuál es su posición ante anuncios tan delicados como el que dio el conductor.

Al referirse a la salud de Wanda Nara, Jorge Lanata detalló sin rodeos: "Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, les voy a contar lo que hice: hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas cercanas a Wanda Nara, otra cercana al hospital. Lo que nadie está diciendo y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo, lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia".

Acto seguido, cuando Jorge Lanata quiso saber qué información tiene sobre este tema Marina Calabró, la periodista no ocultó su incomodidad y cruzó al conductor argumentando: "En lo personal y es una posición que no tenés por qué compartir, cuando un diagnóstico de salud en el medio, yo espero un parte oficial o voz directa de la familia".

Profundizando su posición, Calabró interpeló a Lanata diciendo: "Me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad, es mi posición y mi límite. Si no hay parte oficial, o un familiar directo que me autorice a trasmitir públicamente en su boca un diagnóstico, prefiero abstenerme. Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última y no primera".

Tras remarcar que no comparte su postura con la de Jorge Lanata, Marina Calabró informó: "Posiblemente hablaban de dos posibles orígenes de este hallazgo, uno infeccioso y otro hepatológico. A partir de ahí, una serie de estudios para confirmar diagnóstico y espera de entre 23 y 48 horas".

Por último, Marina Calabró remarcó que escuchó la versión de que Mauro Icardi quiere llevar a Wanda Nara a Italia, pero que no hay nada firme respecto a ese rumor.

Sobre el final del intercambio con Calabró, Lanata remarcó que la enfermedad que padece Nara no es necesariamente mortal, y que tiene tratamiento. En tanto que la periodista enfatizó en que no quiere ir "ni una coma más allá de lo que autoriza la familia".