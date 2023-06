Qué opinó Edith Hermida de Nancy Pazos tras enterarse que la reemplazará en Radio 10

Siempre con una sonrisa, que le ilumina el rostro, Edith Hermida suele caminar por el universo de los medios con su vibra positiva. Aún en casos adversos, como su reciente desvinculación de Radio 10, tras la decisión de la emisora de prescindir de sus servicios.

La panelista de Bendita TV sintió el cimbronazo, más allá que propició en un punto su salida, al no lograr congeniar del todo su agenda y proponerle a las autoridades alguna manera de subsanar su ingreso tarde a la radio, que le impedía cubrir la franja de 13 a 15.

Respecto a su salida intempestiva, Edith opinó: “ Estaba contenta en hacer el programa, me gustaba mucho y era un desafío estar en AM. Lo que pasó es que este año cambió el horario y yo no llegaba a las 13.. Pero, el miércoles me dijeron que ya no seguía".

En una nota con A la tarde, Hermida se refirió a la determinación de la empresa de apostar por Nancy Pazos para suplir ese espacio en la grilla y sorprendió al expresar: "No es que me haga la buena, pero Nancy Pazos es una buena periodista, y me parece que lo que ellos quieren en un año de elecciones es hacer periodismo, y yo no hago periodismo”.

Incluso, la comunicadora aportó un dato de la intimidad y narró que la llamó a su colega: "Sí, hablé con Nancy y le deseé la mejor de las suertes, ella me dijo que me le adelanté porque me iba a llamar". En un gesto positivo, de buena camaradería.

En el piso del ciclo de América le consultaron si conjeturó en algún punto que Pazos se manejó de manera poco ética. Frente a ese tópico, Edith lanzó: "Mirá hace mucho que estoy en esto, y me ha tocado estar del lado de Nancy y del otro lado, y siento que no es mala leche por parte de los trabajadores”.

Nancy Pazos ocupará el horario de Edith en Radio 10

Y focalizó la circunstancia en una maniobra puramente de la dirección de la emisora, ya que manifestó: “Hay una dirección que es la que decide, qué programa va y qué programa no. Entonces, no me la puedo agarrar con Nancy".