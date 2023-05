Edith Hermida fulminó a Pampito y lo comparó con una estrella de la TV

El periodismo de espectáculos nacional se encuentra en una época donde se cruzan generaciones y generan rispideces, así como sucedió con Edith Hermida, que fulminó a Pampito y hasta lo comparó, de modo irónico, con una estrella de la TV.

Todo esto sucedió en La tarde del Nueve que se emitió este pasado domingo, cuando a Hermida le tocó reemplazar a Pía Slapka en la conducción. En el transcurso del programa, pasaron una situación que hubo entre Sebi Manzoni y Sebastián Perelló Aciar -más conocido como Pampito-, y le nació ser dura con el panelista de Intrusos.

El informe televisivo reprodujo un audio del programa Soy Tan Biútiful, que se emite en Pop Radio 101.5 y conduce Pampito junto a La Barby. En él, se lo escuchó al joven periodista decir: “Fue divertida la fiesta de ‘El Club de la Serpiente’, es música de los ochenta, noventa y también ponen algo actual”.

El audio continuó diciendo: “Estaba Ángel De Brito y la Tía Sebi, que es muy bueno, yo le mandé un mensajito para decirle que estaba bien en el programa, pero no me dio mucha bola, me contestó ‘Pampi, que me lo digas vos, gracias’”. Este comentario hizo saltar a Edith.

“¡Pará! ¿Qué me perdí? ¿Qué pretendía Pampito? ¿Quién se piensa qué es? Para mí él se autopercibe como (Jorge) Jacobson o Lucho Avilés. Quiero decir que se autopercibe como un referente del mundo del espectáculo, como que Sebi tendría que estar emocionado porque le escribió alguien mucho más importante de lo que él es. ¿Qué prentendía? Pienso que esperaba una respuesta más elogiosa e intensa”, exclamó Hermida, buscando “ubicar en su palmera” a Perelló Aciar.