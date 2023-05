La increíble historia de Edith Hermida: "Con una amiga fuimos prostitutas en..."

En una reciente entrevista, Edith Hermida sorprendió con una impactante revelación: aseguró que, durante su adolescencia, estuvo a punto de ser prostituta junto a una íntima amiga de toda la vida.



En una charla con Infobae, Edith Hermida contó que, en más de una ocasión, su madre le había pegado cuando era chica por sus travesuras o llegadas tarde sin avisar cuando ya era adolescente.



“Siempre fui muy inconsciente. Otra amiga mía, que es la madrina de mi hija, me dice: ‘¿Vos te acordás de tal y tal cosa?’. Sí, me acuerdo, y el día que casi me prostituí te diría. Casi fuimos prostitutas. Ya veo que titulamos esta nota con: ‘El día que casi fuimos prostitutas’”, comenzó contando la periodista.

Edith Hermida. Foto: @edithhermida.



“Tenía una amiga de una amiga, no sé bien qué hacía, pero a ella le pagaban por ir a tomar una copa a un lugar. Y tenía toda la ropa, tenía plata. Nosotras no teníamos un mango, ¿viste? Entonces nos dice: ‘Vamos a ir a tomar algo un día a un lugar’”, continuó Edith Hermida con su increíble anécdota.



“Nos iban a pagar como que ahora dijéramos 10 mil pesos a cada una. Todas dijimos: ‘Vamos’. Nos vino a buscar un remis. Yo me quedé dormida en el auto. Ni sé a dónde fuimos. ‘Llegamos’, me dicen”, amplió Edith Hermida.



Finalmente, el plan no se concretó porque los hombres con los que iban a tomar la copa no estaban, aunque reconoció que demoró más de la cuenta en comprender de qué se trataba aquella situación.

“Entonces, mi amiga sube y baja con la plata. ‘No, al final no tenemos que ir a tomar nada porque no llegaron los tipos que tenían que venir’, nos dice. ‘Ah, bueno, nos dan la plata y nos volvemos en el mismo remis. Buenísimo’”, recordó Edith Hermida.



“Después, me puse a pensar, con el tiempo, que me parece que era como un prostíbulo al que íbamos. Mi amiga se va a poner re contenta porque estoy contando esto. Pero ahí fui inconsciente. No entendía nada. Mi mamá tampoco se enteró”, concluyó.