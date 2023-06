Morena Rial reveló el daño más grave que le hizo Jorge Rial y que jamás le perdonará

Morena Rial le declaró la guerra a su padre, una batalla en el plano mediático, que incluso podría elevarse hasta los tribunales, en caso que decida acelerar los dolores de su infancia que la laceraron. En este contexto de confesiones familiares, la influencer apuntó contra Jorge Rial.

La joven se transformó en la usina de uno de los escándalos mediáticos de los últimos tiempos, por la magnitud de la figura de su progenitor y principalmente por el tenor de las infidencias que sacó a la luz y desperdigó por toda la televisión argentina.

Morena sintió la necesidad de escupir, de vomitar, una gama interminable de circunstancias que la lastimaron del creador de Intrusos, ha llegada a aseverar que él jamás la amo, así como graficó el calvario que experimentó con Silvia D’Auro, su madre adoptiva.

También iluminó la identidad de su mamá biológica, una mujer oriunda de Tucumán, a la que pareciera que la obligaron a firmar los papeles del proceso de adopción de un modo extraño, al menos poco claro. Las revelaciones son infinitas.

En todo ese raid por los estudios de televisión, Morena visitó por enésima vez A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco y terminó por descifrar un misterio, ya que explicó el accionar más grave de Jorge, ese que jamás le perdonará, aunque transcurran mil años.

Morena le declaró la guerra a Jorge Rial.

Qué no le perdonará jamás Morena a Jorge Rial

Todo surgió ante la consulta sobre si podría recomponer la relación con Jorge y si tiene un atisbo de panorama sobre cómo será su vida dentro de una década. Así, Morena disparó: “¿Cómo me veo en 10 años? Ojalá que sea feliz es lo único que quiero. Me pasaron muchas cosas feas”.

Y terminó por especificar la decisión más traumática que ejecutó su papá y por la que le guarda un rencor hondo: “Si me llama Jorge no lo atendería. Yo nunca voy a perdonar que me haya internado en un psiquiátrico. Entiéndanlo y es mi última palabra”.