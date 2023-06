Aclaran cuál será el rol que tendrá Morena Rial en un ciclo de canal América

La presencia de Morena Rial en algunos programas de canal América potenció el rating de dicha señal, y ante la versión de que la joven empezaría a trabajar como notera en A la Tarde, Ángel de Brito se encargó de aclarar cuál es el rol que tendrá la hija de Jorge Rial en el programa de canal América.

El miércoles en Mañanísima (Ciudad Magazine), Facundo Ventura había anticipado que Morena Rial debutaría como notera en canal América. A lo que Pampito reaccionó enojado: "Yo no la veo como notera. Déjense de joder. No saben lo que es laburar de notero en la calle, de movilero, de estar informado, leer la noticia, tener que correr a alguien. No tiene ni idea. Puede aprender, pero no sabe".

Luego, el mencionado periodista remató irónico: "Es faltarle el respeto a todos los periodistas que laburan. Tiene que aprender, hoy no lo sabe. Hoy es el Día del periodista, así que feliz día para todos y feliz día para More Rial".

En medio del desconcierto por la posibilidad de que Morena Rial consiga trabajo en canal América, Ángel de Brito se encargó de especificar cuál seguirá siendo la situación de la joven en dicha señal.

Ángel de Brito aclaró los tantos sobre la participación de Morena Rial en canal América. Foto: Twitter @AngeldebritoOk.

A través de su cuenta de Twitter, el líder de LAM compartió una nota sobre el tema, y aclaró sobre el rol de Morena Rial en canal América: "No va a ser notera. Solo invitada al programa".