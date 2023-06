El decepcionante motivo por el que Morena Rial no pudo abrir un perfil en Tinder

En estos días, Morena Rial ha visitado algunos programas de canal América, y durante una entrevista en el estudio de LAM, terminó revelando el decepcionante motivo por el que no pudo abrir un perfil en Tinder.

Luego de disparar letales conceptos sobre su padre, Morena Rial ha estado enfocada esta semana en la aparición mediática de su madre biológica, y en medio de los detalles sobre ese tema también se refirió a su actual situación sentimental.

Cuando en LAM le preguntaron a Morena Rial por qué lloró antes de ingresar a la entrevista, la joven se sonrió y aseguró que no fue por Jorge Rial, ni por su mama biológica, sino por un asunto del corazón, situación que dio pie a que le consulten si está de novia.

Morena Rial durante su reciente paso por LAM. Foto: Captura TV.

“No, qué de novia… Estaba, estaba. Me separé hace tres semanas. Era cordobés”, contestó categórica Morena Rial. Además, la entrevistada contó que intentó crear un perfil en Tinder, pero no pudo hacerlo porque ya existía una cuenta con su imagen y nombre.

“Mandinga el Tinder, me hicieron una cuenta y no puede abrir la mía. Había una falsa Morena. Me la cerraron y ahora no puedo abrir una ahora. Igualmente la hice para bolu***, porque a quién voy a encontrar”, deslizó con ironía Morena Rial sobre su frustado paso por Tinder.

Sobre el final de la nota, Morena Rial se sinceró sobre sus ganas de ser parte del Bailando (América), aunque admitió en relación a las acusaciones que hizo contra su padre: “Bueno, si no me dan de baja”.