Cuál fue el enorme dolor que marcó la vida de Cande Vetrano

Hace unos días, Cande Vetrano estrenó su primera película como directora: "Mavita, llena eres de gracias". El filme es un homenaje conmovedor a su abuela, que enviudó a los 28 años, quedándose con sus cuatro hijos.



Ricardo, el esposo de Mavita, falleció en Perú, donde el avión que piloteaba se estrelló. La tragedia impactó de manera terrible en la familia, pero Cande Vetrano logró canalizar ese dolor. “Esta película es como darle luz a la historia que ya estaba”, comentó en charla con La Nación.



“El proceso de hacer la película fue de noches de desvelo, de ser consciente del dolor que vivió y que esas cosas se traspasan. Lo sentí como frustración, como miedo”, explicó la actriz, que definió a Mavita como “la antiabuela”.

Cande Vetrano presentó "Mavita, llena eres de gracias". Foto: @candelivetrano.



“El pensar que estás en el mejor momento del amor: pareja, hijos, casita y se sube a un avión y no vuelve. Contactarme con un dolor tan grande me movilizó”, reflexionó la actriz sobre el momento de la tragedia que hoy sigue doliendo en su familia.



“Ella le hizo un video homenaje con cintas de súper 8 y los ves a ellos felices con sus hijitos. Ver a mi mamá tan chica. Y lo más lindo de mi familia incluso de ella es que siempre mantuvieron la alegría y el humor. Eso es importante. A pesar de que les pasó algo tan trágico, son personas alegres y disfrutan de lo simple”, reveló Cande Vetrano en la entrevista.



Asimismo, ante la pregunta sobre si al recorrer aquella historia trágica descubrió algo, explicó: “No sé si me enteré de algo en particular, fue ver cómo ella había atravesado ese dolor y me parece que lo que generó a nivel familiar fue darle luz a una historia que está por debajo de todo: sacar cosas de una repisa y pasar un trapo y limpiar”.

“Pude dar más valor a mi familia de que ya le daba y reconocer cómo nos transforman las tragedias, lo que hacemos con lo que nos pasa. Terminé de darle esa vuelta haciendo una película”, agregó Cande Vetrano.



Por último, reveló cómo influyó en su familia el estreno de la película. “Nos juntamos todos. Uno de mis tíos me dijo que le ahorré años de terapia y están contentos y emocionados. El lunes la película vio la luz y fue muy especial e inolvidable para todos nosotros”, concluyó.