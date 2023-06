Cuál fue la canción que Tini Stoessel cantó en España e hizo llorar a Rodrigo de Paul

No importa qué tantos rumores surjan sobre la relación Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, todo parece indicar que no hay nada ni nadie que pueda interferir en el amor de película que ambos famosos viven día a día. El futbolista incluso no tiene problemas a la hora de mostrar abiertamente sus sentimientos, como lo hizo durante el show que la artista dio en La Coruña, Galicia, España.

Rodrigo, que actualmente se encuentra jugando para la Selección Argentina de Fútbol y el Atlético Madrid, decidió aplazar sus propios asuntos para acompañar a Tini durante su gira por España. Sobre el escenario y ante miles de fans, la artista entonó una canción que enloqueció a sus seguidores y sensibilizó a su pareja, que no pudo contener las lágrimas.

Se trata de Quiero Volver, un tema que Tini grabó con su ex novio, Sebastián Yatra. La composición encierra su historia de amor entre ambos artistas y trata de la relación que vivían en ese momento a la distancia. En el video musical también quedan restos de ese vínculo, con imágenes de los cantantes a los besos y abrazos.

De esta manera, quedó confirmado una vez más que los cimientos en la relación de Tini y Rodrigo de Paul son más que firmes. Lejos de cualquier molestia y con los ojos pegados en su novia, el futbolista dejó fluir su lado más sensible y rompió en llanto ante la profundidad de la canción.

Por su parte, los fanáticos no tardaron en capturar el momento con sus cámaras. El video se viralizó rápidamente en redes sociales, junto con otros momentos en donde el futbolista se mostró animado bailando cada uno de los hits que Tini entonó a lo largo de la velada.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel también cantaron juntos Quiero Volver con anterioridad. Cabe destacar que debieron vivir una relación a larga distancia durante un tiempo, con todas las dificultades que ello implica. Por eso, no es de extrañarse que el jugador del Atlético se haya emocionado hasta las lágrimas.

Las expresiones sinceras de amor entre ambos famosos no solo anulan cualquier tipo de rumores y habladurías, sino que hacen crecer el fanatismo entre los seguidores de la pareja. Hace poco, la confirmación de que Camila Homs está en pareja con José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata, pasó desapercibida para el campeón mundial.

Anteriormente, Rodrigo se había expresado sobre Tini en una entrevista con la TV Pública: “No es para nada fácil controlar la cabeza. Me apoyé mucho en ella. Sabía que estaban mis amigos y familia, pero a veces tener varias opiniones te desordena la cabeza. Intenté elegir una persona y fue ella, que me sacaba de esos momentos y me hacía despegar un ratito de todo lo que estaba sintiendo. Si intentás sentir que no te pasa nada, es una batalla que vas a perder”.