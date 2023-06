El polémico motivo por el que Pamela David estalló contra Rodrigo de Paul

Desde su programa Desayuno Americano (América), Pamela David le dedicó unos instantes a Rodrigo de Paul, y la conductora fue categórica respecto a la cautelar que pidió el futbolista para su expareja.

Concretamente, trascendió que Rodrigo de Paul apeló a esta medida judicial para que Camila Homs no hable de él, ni Tini Stoessel, en el próximo desembarco de la modelo en el Bailando (América).

De hecho, en una nota para el mencionado magazine, Homs comentó que no sabe si podrá llevar a sus dos hijos a la pista del popular certamen que conduce Marcelo Tinelli.

Camila Homs está próxima a debutar en la pista del Bailando, aunque con restricciones solicitadas por Rodrigo de Paul. Foto: Instagram @camihoms.

"No lo sé todavía. Mis hijos son parte de mi vida. Si yo decido que me acompañen, no le veo el lado negativo, el lado malo. Nunca los expondría a que pasen un momento feo. Mis hijos están siempre conmigo. Pero no decido por mí sola. Es algo que se hablará entre ambas partes, pero falta para que llegue ese momento", explicó la expareja de Rodrigo de Paul.

Rodrigo de Paul presentó una medida para que Camila Homs no hable de él, ni Tini Stoessel, en el Bailando. Foto: Instagram @tinistoessel.

Tras la nota, Pamela David no ocultó su enojo por la postura del futbolista con Camila Homs. "Los chicos están todo el día con la mamá. ¿Cuándo están con él? Y cuando él está acá va a ver a Tini primero. ¿Qué le pasa a De Paul? Ganaste un Mundial. Ayudaste. Pero ¿qué te pasa De Paul? ¡Bajá un cambio! Está muy mal. Está mal influenciado, tal vez", cuestionó contundente la conductora.