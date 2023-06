El aviso de De Paul tras su jugado cambio de look: "Se viene otro más polémico”

La Selección argentina cumplió con los deberes y venció a su par de Australia por 2-0. Los goles del encuentro llegaron de la mano de Lionel Messi y Germán Pezzella. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni se prepara para visitar a Indonesia, en el partido que tendrá lugar el próximo lunes y significará el cierre de la gira asiática.

Uno de los que llamó la atención en el estadio Olímpico de Pekín fue Rodrigo De Paul. El mediocampista del Atlético Madrid se robó todas las miradas, pero no precisamente por alguna jugada puntual o por su desempeño dentro del campo de juego, sino que por su particular look.

Con respecto al color celeste que luce su cabellera y al corazón que tiene dibujado allí mismo, De Paul soltó: "Es para cambiar un poco. Me divierte, cambio y los muchachos me bancan porque me conocen y saben como soy. Es un poco de tintura, no pasa más allá de eso".

Además, dejando algunos detalles sobre las ideas que tiene con respecto a sus futuros peinados, el campeón del Mundial de Qatar 2022 no tuvo dudas. "Después se vendrá otro más polémico, seguramente", sentenció uno de los titulares indiscutidos de la Selección argentina de Lionel Scaloni.

Al ser consultado sobre la Copa América 2024 y la posibles salidas de los referentes de la Albiceleste tras dicho torneo, De Paul sentenció: "Me parece que le estamos dando poca importancia a las Eliminatorias y no van a ser fáciles. Si bien por lo que venimos haciendo y por ser los últimos campeones debería ser un poco más sencillo, sabemos que no va a ser así. Todos esos partidos nos tienen que servir para la Copa América. Pensar desde ahora en la Copa América nos sería lo más correcto".