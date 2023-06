Peter Alfonso reveló cómo conoció a Facundo Pieres, el ex de Paula Chaves que sale con Zaira Nara

La trama de la ruptura de la amistad de Paula Chaves y Zaira Nara incluye como eje principal, al menos eso especula, a Facundo Pieres, quien se erige en el nuevo novio de la hermana de Wanda Nara y que a la vez supo ser pareja de la esposa de Peter Alfonso.

El ensañamiento de Zaira con el polista pudo haber desatado la discordancia con Paula, a raíz de esa especie de código que refiere a que no es necesario entablar un vínculo con alguien que fue importante emocionalmente para una amiga.

En definitiva se ha especulado hasta el hartazgo respecto a ese factor y al verdadero origen del distanciamiento de Chaves y la hermana de Wanda. En ese contexto apareció la opinión de Peter, que saltó a la opinión pública para poner paños fríos y tratar de acercar posiciones.

En una charla con LAM, Alfonso minimizó la probabilidad que el detonante se entrelaza con el romance de Zaira y Facundo y sostuvo: "Si pasó algo, me parece que fueron otras cosas. No fue eso puntual. No hay que minimizarlo a ese punto porque parece algo de secundaria".

En esa entrevista, el cronista le consultó respecto a su posición con Facundo: "¿Creés que Paula no tendría problemas de que vos te sientes con una ex? El otro día vos dijiste eso 'si se tiene que sentar con Pieres que se siente y charlen'".

Eso permitió descubrir que Pedro ya ha compartido algunas vivencias con el polista y que no le signifique una sombra pesada, todo lo contrario. "A mí no me molesta. Cero. No tengo problema. Lo conocí. Tuvimos buena onda", explicó Peter.

Pieres y Paula fueron novios hace muchos años.

Incluso profundizó en los momentos que transitó al lado de Facundo y detalló las características de esos episodios: "Lo conocí de eventos, un par de veces. Jugamos al fútbol. En la despedida de Ponzio estuvimos todo el día con la mejor, con la familia de él".