Pedro Alfonso: “Hace diez meses dejé de fumar y fue muy terrible”

Quienes han visto actuar a Pedro Alfonso en el teatro saben bien que es muy histriónico y extrovertido. Sin embargo, abajo del escenario no es así. “Soy como muy tímido para algunas cosas, me cuesta arrancar y me pasa desde siempre. Me daba vergüenza ir a comprar ropa a los locales. De hecho, la popularidad me ayudó a tener que encarar estas cosas sí o sí. El primer impacto siempre me cuesta mucho, después ya no”, cuenta el actor en diálogo con MDZ.

Pero este temor no le impidió conquistar el corazón de Paula Chaves, delante de las cámaras del Bailando por un sueño, allá por 2010. Ella era participante del popular concurso y él, productor de Ideas del Sur. El celestino fue Marcelo Tinelli. “Hay veces que veo esas cosas que fueron pasando y no entiendo cómo lo hice, cómo me animé a salir en la tele, con lo que medía en ese momento, y con esos bochornos cantando”, reconoce entre risas.

Y agrega: “Era todo tan rápido y encima pasaba en mi lugar de laburo… No es que yo tenía que ir a otro lugar, estaba ahí con todos mis compañeros y tampoco tomaba mucha dimensión”. A medida que pasa el tiempo, asegura, más se sorprende de lo que hizo y afirma: “Menos mal que me animé a tanto. Hoy somos una familia enorme, disfrutando. El camino fue muy lindo y muy divertido”.

Paula Chaves y Pedro Alfonso comparten escenario en 'Un plan perfecto' / Foto: Gentileza prensa

Con la modelo no solo comparte la convivencia y la crianza de sus hijos (Olivia, Baltazar y Filipa), sino también su trabajo. Es que hoy, la dupla forma parte de Un plan perfecto, la comedia que fue un éxito en la última temporada de verano en Carlos Paz y con la que pronto se presentará en Mendoza.

- ¿Cómo es compartir tanto con la misma persona?

- A nosotros nos divierte mucho trabajar juntos. De hecho, en el inicio, en la creación de la obra, ella siempre me acompaña mucho. Siempre termino trabajando con ella aunque no esté arriba del escenario. Tenemos discusiones, peleas… a veces vamos en el auto y no hablamos, como le pasa a todo el mundo. Tampoco es que estamos las 24 horas del día juntos, cuando llegamos al teatro ella hace sus cosas y yo estoy con Rodri (Noya) o con Camilo (Nicolás) jugando a algo. La llevamos bien y nos divierte mucho trabajar juntos. A mi ella me gusta mucho como actriz, comediante, todo lo que da en el escenario me divierte. Para mi es un placer y, más allá de que puede funcionar y sacando el negocio, yo elijo y me gusta trabajar con ella.

- En el proceso creativo, ¿dónde encontrás la inspiración para escribir?

- Lamentablemente, es algo que no sé. A veces es una tortura (se ríe). El año pasado me pasaba que Camilo Nicolás me decía “¿y, te cayó?”... y yo estaba todavía en la gira y no podía soltar la obra que estaba haciendo para empezar a escribir la nueva y, además, había dejado de fumar. Era algo que iba a ser muy difícil porque antes siempre que me sentaba a escribir estaba con el pucho. Hace diez meses que dejé de fumar. El año pasado viví ese proceso que, para mí, fue muy terrible. Gracias a Dios ahora ya está todo superado. No sé, las ideas van cayendo. Tengo un chat de WhatsApp conmigo mismo donde me voy tirando cosas, durante todo el año, todo el tiempo. Son cosas que veo en la calle, algún meme, alguna cosa de una película y voy anotando. Después de todo eso voy generando mi historia y también tiene que ver con todo lo que ya hicimos en estos 11 años. Tratar de no repetir y teniendo el panorama de quiénes van a estar en el elenco. Lo disfruto pero es un trabajo que, cuando te sentás en la computadora y no sale, es terrible. El año pasado salía a andar en bici para despejarme un poco. También hay que contar con los tres hijos que te revolotean por la cabeza cuando te viene la inspiración, es difícil. Me acostumbré al ruido, hay veces que estoy escribiendo y es un quilombo la casa.

- Estamos casi a mitad de año, ¿qué tenés pensado hacer el próximo verano?

- Tengo un par de ideas que tienen que ver con la temática pero las tengo anotadas sueltas. Todavía estoy en el proceso de Un plan perfecto. Hace poco se sumó Marcela Kloosterboer y tuvimos que cambiar varias cosas. Hubo cambio de escenografía, no teníamos la película que ponemos siempre y tuvimos que poner esa info en la obra. Estamos trabajando sobre este espectáculo. También hay algunos cambios para cuando vayamos a calle Corrientes. Más adelante me pondré de lleno con la nueva comedia.

- ¿Cómo te ves escribiendo otra obra que no sea una comedia?

- Por ahora no. Siento que tengo mucho para hacer de comedia. Quizás más adelante podría ser. Por el momento, no. Ni para hacerlo, ni para escribir. No es algo que me motive o de lo que tenga ganas. Si aparece algo ajeno que me inviten, quizás podría ser. Hoy me divierte y disfruto hacer comedia. Estoy cómodo acá.

- Este verano te ganaste un Carlos de Oro. ¿Qué importancia le das a los premios?

- Son eso, son premios. He tenido algunas opiniones que, por ahí, se las tomaban a mal. En Carlos Paz, por ejemplo, me dio bronca este año cuando no nominaron a Pachu, que la rompe. Que me hayan dado ese premio tiene que ver, me parece, con los 11 años que llevo en Carlos Paz. Es más por una trayectoria que por otra cosa. Si se lo hubiesen dado a la comedia también me parecía bien, porque nos fue bárbaro. O así también a la producción. Pero disfruté. Disfruté de ver a mucha gente contenta por el premio. Eso fue lo que más me emocionó. Mi hija, mi mujer, mis compañeros, pero más allá de ellos había muchos periodistas y gente con la que no tengo tanta relación. Eso me puso muy contento. Un día se disfrutó y al otro, a seguir laburando. No hice mucha mención en las funciones, soy como medio tímido con esas cosas. Lo disfruté, festejamos, brindamos y después seguimos.

- La última, ¿cómo sería un plan perfecto para Pedro Alfonso?

- Siempre está incluida la familia. Tendría que ser una mezcla de la familia, del fútbol, de River (se ríe). Nos fuimos hace poco a Uruguay, tuvimos dos fines de semana de función y estuvimos diez días. Obviamente nos llevamos a los hijos y la pasamos muy bien. Fueron unas mini vacaciones. Siempre la paso muy bien con ellos, pero también es un plan perfecto cuando nos organizamos con Pau y nos escapamos de los hijos. También es un lindo plan juntarnos con los amigos de siempre, charlar y brindar.

Por último, Pedro le hace un pedido especial a los mendocinos y lectores de MDZ. “Tenemos muchas ganas de pasear. Me gustaría que toda la gente que lea esto y nos quiera recomendar un lugar, más allá de bodegas y lo obvio, me escriba”, dice y se despide riendo.

Para agendar

Pedro Alfonso, Paula Chaves, Marcela Kloosterboer, Pachu Peña, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Agustina Agazzani protagonizan 'Un plan perfecto' / Foto: Gentileza Prensa

Un plan perfecto

Sábado 20, a las 21; y domingo 21 de mayo, a las 20, en Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Entradas en EntradaWeb.