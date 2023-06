El dato desconocido de cómo Silvia D’Auro denigraba a Jorge Rial: “Le decía que era un…”

El conflicto de la familia Rial continúa en boca de todos. Desde aquel episodio en Colombia donde Jorge sufrió un peligroso inconveniente cardíaco, las malas noticias no dejaron de acumularse para el periodista y su entorno.

La principal protagonista de esta guerra mediática fue la más picante de sus hijas, Morena Rial, quien realizó varias declaraciones poco agradables sobre su padre adoptivo, luego que este último no quisiera seguir pagando el alquiler de su departamento, al menos eso se presume como el disparador.

Silvia Süller contó el maltrato que recibía Jorge Rial.

En un ida y vuelta por demás nocivo, Morena salió en los medios acusando a su familiar directo por amenazas, ante las intenciones del conductor de luchar por la tenencia de su nieto, Francesco Rial Ambrosioni.

Por su parte la joven mediática encendió la polémica, revelando algunos detalles sobre su infancia y apuntando de lleno no solo contra su papá, sino también frente a Silvia D'Auro, otras ex parejas e incluso contra su madre biológica.

Dicen que D'Auro denigraba en público a Jorge.

En medio de un triste presente donde Rial eligió tomarse unos días lejos del país para bajar la efervescencia, la que decidió hablar fue Silvia Suller que no tuvo reparos para apuntar hacia su viejo conocido y su relación con Silvia D’Auro.

La ex vedette detalló: “Cuando íbamos a cenar había muchas peleas porque D’Auro era soberbia, altanera y lo denigraba todo el tiempo. Lo que pasa es que ella le decía ‘vos no sos nada, no tenés plata, la plata es mía, si yo quiero te levanto todo”.

Pero la palabra de la panelista no quedó ahí y también apuntó contra el conductor de Argenzuela, ante la consulta de cómo está sobrellevando esta situación: “El es tan siniestro que para mí está más allá de todo esto. Yo ni siquiera le creo lo del infarto”.

“¿Vieron que dicen que en la televisión por un punto de rating matan a la madre? Bueno, él por un punto se mató a él mismo”, concluyó picante como siempre, Silvia Suller.