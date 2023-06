Marcela Tauro contó lo peor que le hizo la amante de Jorge Rial a Silvia D'Auro, su ex

Los dichos de Morena Rial sobre Jorge Rial enaltecieron a todo el medio televisivo de una manera que nadie esperó. Con tan solo un móvil, la influencer abrió las puertas de cientos de enredos que habían quedado olvidados con el correr de los años e incluso algunos usuarios de internet hablan de “el resurgimiento de la TV”, en relación a las peleas, polémicas y escándalos que antes eran más numerosas. Ahora, un nuevo detalle sobre las relaciones amorosas del conductor de Argenzuela salió a la luz.

En esta oportunidad, no fue Morena directamente quien relató el incómodo momento que involucró a Jorge Rial, Silvia D’Auro y una amante misteriosa del periodista (cuya identidad luego fue revelada) pero la revelación sí fue motivada por el recuerdo de una gran serie de malos momentos que vivió cuando era pequeña, junto a periodista de espectáculos y su expareja.

Tras las declaraciones sobre su infancia, la historia llegó por la boca de Marcela Tauro, quien contó el turbio episodio en Los Ángeles de la Mañana (América TV). Según la versión de la panelista, Silvia D’Auro había protagonizado un fuerte escándalo en la fiesta de un importante medio. Aparentemente, la exesposa de Rial no aguantó más e increpó a una periodista que había tenido un romance con el conductor.

“Yo a ella la conocí en la época de Lucho Avilés, cuando eran novios. No sé cómo era como madre. Bueno, sé lo que cuentan las chicas y lo que escribió Jorge en su libro”, indicó Tauro respecto a Silvia y luego lanzó la bomba: “Pero una vez, en una fiesta de Radio 10, ya estaban separados, ella se me acercó y me dijo que me quería contar un par de cosas, como que no eran ciertas. Pero yo preferí que no me cuente nada, porque no quería estar en el medio”.

El relato de la escandalosa noche continuó y Marcela explicó que, al momento del evento, Rial ya se encontraba en pareja con Loly Antoniale. “En esa fiesta también hubo una situación incómoda entre ella y otra persona. Alguien que ahora es del medio, yo en ese momento no me di cuenta por qué se odiaban tanto, se ve que ella se la tenía jurada o venía acumulando”, reveló la panelista, aunque resguardó la identidad de la amante.

En ese momento, Silvia le confesó que la mujer le mandaba fotos íntimas a Jorge. “Estaba con un vaso en la mano, y pasaba, miraba, provocaba, según Silvia. De repente explota y me dice ‘vos sabés lo que está pepepe me hizo pasar, porque me llegó a mandar fotos de mi marido, de Jorge, en…’ bueno, voy a decir privadas, o en paños menores, pero imagínense lo que me dijo”, contó Tauro y detalló cómo continuó todo entre ella y el histórico presentador de Intrusos: “Yo después le expliqué a Rial lo que había pasado, me agradeció. Públicamente nunca se supo de ese affaire”.

Como era de esperarse, la identidad de la tercera involucrada no pudo mantenerse en secreto durante mucho tiempo y se confirmó que se trata de Tatiana Shapiro, periodista de Infobae y parte del staff de Todas las tardes. Al ser consultada por un movilero de LAM, la profesional fue tajante: “Estamos hablando de la prehistoria. No hay nada grave, nada de lo que tengamos que preocuparnos. Tenía veintipico de años, estaba soltera”.

“Pasó hace 20 años, me sorprende que estemos hablando ahora”, indicó, quitándole importancia a la situación. Luego, aclaró que jamás intentó deliberadamente que su amorío con el periodista más polémico y popular del país se mantuviera en secreto: “Me hago cargo de las cosas que hice en mi vida. no tengo nada que esconder”.