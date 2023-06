El duro mensaje que le mandó la amante de Jorge Rial a Silvia D’Auro en plena infidelidad

En otra derivación, otro efecto colateral del escándalo familiar que encendió Morena Rial, acaba de conocerse una trama secreta, y clandestina, de Jorge Rial. Se trata de una relación de amantes que mantuvo con una periodista, más precisamente Tatiana Schapiro.

La trama se desperdigó cuando Marcela Tauro relató una anécdota sobre una fiesta de un medio muy importante, en la que Silvia D’Auro, la primera esposa del creador de Intrusos, agarró de los pelos a una mujer, a sabiendas de la participación en un vínculo amoroso paralelo.

Eso explotó y generó que toda la industria persiguiera la identidad de esa dama. Finalmente, el miércoles se corrió el velo del misterio y se identificó a Tatiana, quien incluso habló delante de las cámaras de LAM para reconocer que caminó con Jorge por un vínculo íntimo.

Tras esa declaración, Fernanda Iglesias sacó a colación una información calificada y contó: “La historia la sé porque me la contó Silvia D'Auro. Me dijo que una vez entró a una oficina y lo vio a los arrumacos. Ellos no estaban separados”.

La ex Bendita TV, que ahora vive en España, aportó un dato muy polémico y narró: “Silvia me contó los mensajes que le mandaba (Tatiana) y te puedo decir algún textual”. De ese modo se conoció el tenor de ese texto privado. “Uno de los mensajes que le mandó decía: “Dejanos vivir nuestro amor".

Ángel de Brito se sorprendió y exclamó: “¡Ay! ¡Es muy (Alberto) Migré! "Dejanos vivir nuestro amor", le dijo a la esposa”. En tanto que Nazarena Vélez también se asombró por semejante contenido y exteriorizó su opinión al aire: “¡Qué fuerte! Se lo mandó a la mujer, a la esposa”.

Tatiana Schapiro reconoció que fue la amante de Jorge Rial.

La propia Schapiro se comunicó en vivo con Ángel y desmintió la versión: “Yo no tuve ningún problema de hacerme cargo de lo que tenía que hacerme cargo, pero están diciendo una barbaridad de cosas que no son. Jamás llamé a la mujer de nadie y nunca fue un secreto... Jamás les escribí a Silvia, jamás en mi vida".