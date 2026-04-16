Baby Etchecopar fue tajante con su opinión sobre los escándalos que rodean al jefe de Gabinete y reveló lo que podría pasar si no renuncia.

Manuel Adorni se encuentra en estos momentos en el foco de las críticas y la Justicia avanza fuertemente en las investigaciones. En medio de todo esto, los periodistas opinan sobre el caso del jefe de Gabinete y Baby Etchecopar lanzó una dura advertencia.

En el programa radial que sale al aire por Radio Rivadavia, el conductor fue muy claro con lo que piensa de una de las personas más cercanas a Javier Milei: "Todos me preguntan por Adorni, Adorni ya no es un tema. Tiene que renunciar y chau, ya agotó".

La fuerte advertencia que hizo Baby Etchecopar en medio del escándalo de Manuel Adorni Baby Etchecopar apuntó contra Manuel Adorni y lanzó una dura advertencia: "Si no renuncia, este..."

Luego de esto lanzó una advertencia muy fuerte: "Igual, si no renuncia Adorni, este gobierno se va a la mier... Es un papelón porque ya perdió la credibilidad. Si vos tenés un tipo sospechado en el gobierno y lo bancás, es porque vos sos socio, corta la bocha".