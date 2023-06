El súper polémico “me gusta” que dio Jorge Rial desde sus redes sociales

Jorge Rial viene siendo uno de los temas centrales de la agenda de los medios desde hace semanas. Y ahora se sumó un nuevo tema de polémica, luego de la sorpresiva viralización de un video porno al que le dio like desde sus redes sociales y sorprendió a todos.

Tras el infarto sufrido en Colombia, la relación con su nueva novia María del Mar Ramón y recientemente el escándalo mediático que desató su hija Morena Rial, Jorge Rial no ha dejado de estar en boca de todos.

El like de Jorge Rial a un video porno que generó polémica.

Pero ahora el cuestionamiento del periodista pasa por el "me gusta" que soltó en un video de altísimo contenido erótico. ¿Pudo haberse tratado de un error? No se sabe, pero lo cierto es que se volvió viral.

En apenas unos minutos el nombre del conductor de Argenzuela pasó a ser tendencia en Twitter, con constantes opiniones al respecto y analizando si fue un error o qué sucedió realmente.

Sobre todo teniendo en cuenta que los likes en Twitter están completamente expuestos, y que cualquier usuario puede ingresar a ver los movimientos de una figura si tiene abierto su perfil al público.

De la misma que despertó polémica, la viralización de los "me gusta" de Jorge Rial tuvieron como desenlace que muchos se tomen con humor el descuido del periodista de C5N. Como es de costumbre los memes no se hicieron esperar.

La ola de memes que dejó el like de Jorge Rial.

"Al ver los likes de Jorge Rial, no sé si tengo ganas de tener sexo o capaz no tener por unos largos años", "No entren a los likes de Jorge Rial. Pero ni se les ocurra, no cometan el mismo error que yo" y más fueron algunos de los desopilantes comentarios.

Horas después de haberse viralizado todo este tema, el periodista decidió borrar estos likes y hacer como si nada hubiese pasado. ¿Un simple error que se agigantó en redes o arrepentimiento al darse cuenta de lo expuesto que quedó?