La dolorosa frase que Morena le envío a Jorge Rial por el Día del Padre

Millones de familias a lo largo y ancho del país crearon recuerdos emotivos de un nuevo Día del Padre pero la fecha especial no fue suficiente para detener la guerra mediática entre Morena y Jorge Rial, un tema que puso al mundo del espectáculo de cabeza, con fuertes declaraciones por parte de los involucrados y opiniones de reconocidas figuras del medio. Este domingo, la mediática lanzó unas dolorosas declaraciones para el mítico conductor.

A través de sus redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores, la influencer extendió su misiva, sus dardos venenosos y acudió a una expresión fortísima contra el creador de Intrusos. Con la mirada clavada en la lente, Morena lanzó unas frases dirigidas a Jorge, aunque sin nombrarlo: “Paso por acá a desearles un muy feliz día del padre, a todos esos papis presentes, a todos esos papis que no traicionan, que no fallan, que están”.

“Y bueno, para los que no, no les deseamos nada. Pero a los que son unos genios les deseamos lo mejor y les mando un beso grande y muchos éxitos”, agregó. Para colmo, Morena saludó a una figura odiada por Jorge, su abogado Alejandro Cipolla. Con mucha sorna puso: “Te amo. Feliz día al papá más hermoso del mundo”. Además saludó a Luis Ventura, a quien le tiene mucho aprecio.

Las picantes declaraciones en redes sociales parecían ser suficientes para dejar en claro que Morena no tiene intención alguna de dar por terminada la batalla mediática con el conductor de Argenzuela, pero la influencer decidió subir todo un escalón más y lanzar una dolorosísima frase para su padre. “Mi padre, que en paz descanse”, sentenció en La Tarde del Nueve, fiel a su estilo venenoso. Luego, agregó: “No tiene vuelta atrás esta relación. Él sube fotos con mi hijo para hacerme daño a mí. Mi relación con mi papá está rota hace 5 años”.

Morena continuó destrozando a Jorge: “Desde mis 17 que venimos tire y afloje. Pero hace 5 años, desde que él me internó en un psiquiátrico para que yo me callé la boca... Yo después cedo por mi hijo, cuando quedé embarazada. Antes de que yo viaje a Colombia habíamos discutido porque él odia que yo vaya a Córdoba. Él tiene que entender que el papá de mi hijo es cordobés y que a mí me gusta Córdoba. Me chupa 3 huevos si a él le gusta o no que yo vaya. Yo soy mayor y hago lo que quiero”.

Luego, la mediática se expresó sobre la internación de Rial en Colombia, cuando estuvo 10 minutos clínicamente muerto y los esfuerzos del equipo médico lograron salvarle la vida al conductor: “Me dijo que eso le había pasado por mi culpa, ahí empezó a decirme pelot... y le dije 'es hora de que yo me vuelva'. ¿Qué culpa tengo yo? No me importaba si cambia o no cambia. Y al día de hoy, siendo el Día del Padre, no me importa lo que él piense”.

Tras ello, Ana Laura Román quiso ir más allá y le consultó a Morena acerca de qué es aquello que no logra perdonarle a su padre, a lo cual la influencer contestó: “Hay muchas cosas que no perdono. No es una y no estoy encajetada con una sola cosa, son muchas. Es una historia larga. Es una persona con la que es imposible hablar, terminamos discutiendo a los gritos. No tengo ganas de escucharlo. Él tiene culpa y por eso quiere tener el rol de abuelo, que no tuvo de padre. No lo va a lograr. Si yo tengo que contar todas las cosas que yo sé, hay un par que van para adentro”

Al ser consultada por los aspectos positivos del periodista, la joven de 24 años no encontró demasiado para decir más allá de la cuestión económica y el estilo de vida sobrado: “Yo creo que él siempre supo que nosotras éramos golpeadas (por Silvia D'Auro) y nunca hizo nada tampoco. No tengo muchas buenas para rescatar porque era una persona que casi nunca estaba en la casa. Él ponía plata, nos llevaba de viaje y nos compraba el último celular. Lo material nunca nos faltó pero nunca tuvimos amor. Prefiero ser pobre y tener amor que ser rica y no tener una mier…”