"Me cierran las puertas": el posteo de Liliana Franco tras ser desacreditada de Casa Rosada

La periodista se expresó en sus redes sociales con un sentido escrito luego de que le sacaron la acreditación para asistir a eventos en Casa Rosada.

En las últimas horas, el gobierno de Javier Milei decidió desacreditar a diferentes periodistas y de esta manera se les negó el ingreso a Casa Rosada. Esto se da en el marco de un supuesto financiamiento ruso a medios y generó polémica.

Los acreditados suspendidos en Casa Rosada son de los siguientes medios: C5N, FM La Patriada, El Destape, Tiempo Argentino, A24 y Ámbito. Se trata de seis de los medios que figuran en la filtración de empresas periodísticas que habrían recibido dinero de espías rusos como parte de una campaña de difamación contra el presidente.

Liliana Franco decidió expresarse en redes sociales tras lo ocurrido y fue contundente: "Me cierran las puertas de Casa Rosada. Luego de que Ámbito, medio en el que trabajo hace 30 años, haya sido mencionado en una nota periodística sobre un supuesto financiamiento ruso (datos que no fueron verificados por la Justicia), el Gobierno me sacó la acreditación ante la Casa Rosada".

El posteo de Liliana Franco tras ser desacreditada de Casa Rosada Captura de pantalla 2026-04-07 144518 Liliana se expresó en redes. Foto: Instagram / @lilianafrancooficial. "Esta decisión, sin embargo, fue selectiva, ya que no afectó a todos los medios mencionados. A pesar de tener décadas como acreditada y una extensa trayectoria en el periodismo, la Secretaría de Medios me cerró las puertas", escribió en el final.