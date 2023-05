Zulma Faiad le puso un bozal legal a su hija Daniela: los motivos

Hace unas semanas se destapó una interna familiar tremenda en torno a Zulma Faiad, dado que su hija Daniela salió en los medios a expresar su indignación por el reparto de la herencia de su padre Daniel Herrero, que la enfrentó a su hermana Eleonora.

En ese momento, la heredera de la ex vedette apuntó con todo contra su madre y soltó en A la tarde: “No hay vínculo posible cuando una madre divide y controla todo. Si no estás del lado de ella, no va a haber vínculo posible con nadie”.

Desde ese punto se activó un análisis de esa guerra y este lunes apareció una novedad explosiva. Resulta que Diego Esteves contó la acción que ejecutó Zulma contra Daniela. “La novedad es un bozal legal, la pelea por la sucesión entre sus hijas que nada tiene que ver con ella, destapó una interna familiar”, narró.

En la continuidad de la información, el panelista ahondó en esta iniciativa judicial y contó: “Daniela dio a entender que la abandonó su madre. Zulma le ejecuta el bozal legal y le quiere cobrar la multa por haber incumplido el bozal legal, lo que hace es desafiar a su madre porque hace público esto en un tuit”.

Así, se mostró al aire un posteo reciente de la hija de la famosa, donde se expresó con un tono muy fuerte para con su madre. “Ahora tengo una denuncia por desobediencia, porque la única forma que encuentra los abusa de atacar es tratar de callar la verdad”, arrancó en el mensaje.

Zulma Faiad accionó legalmente contra su hija Daniela.

Daniela aceleró a fondo en ese texto que subió a su perfil de Twitter y aseveró sobre Zulma: “Ponerle un bozal legal a un hijo para que no te deje mal parada es muy choto. Se llama libertad de expresión lo mío y lo tuyo se llama karma”.

Esteves tomó otra vez la palabra y leyó un chat privado de Daniela que implica una contraofensiva contra Faiad. “Esta mirando Daniela el programa, nos acaba de escribir ‘si quieren decir que voy a iniciar una denuncia por lo que vengo viviendo, no tengo problema’. Va a iniciar una denuncia a su madre y no descartamos que denuncie a su hermana”, aseguró el periodista.