Las repudiables declaraciones de Zulma Faiad contra los inmigrantes que viven en el país

Zulma Faiad protagonizó una charla con el ciclo radial "Los Mañaneros", que conducen Andrea Bisso y Diego Pérez. Allí dio su opinión sobre las nuevas restricciones que tomó el Gobierno Nacional por la pandemia.

"Yo amo la vida, es prioridad absoluta, y en estos días tenemos que resolver que somos capaces de sacrificar. Todavía no me vacunaron, estoy aguardando la reprogramación porque justo me había dado la vacuna de la gripe. Este año he vivido con arresto domiciliario por voluntad propia, estoy sola en mi casa. Estamos viviendo una guerra y hay que tomar conciencia de eso", comenzó relatando sobre la situación desesperante que afecta a la Argentina.

Luego, la actriz se refirió a los inmigrantes que viven en el país. "Hay que entender que acá no hay más lugar para los extranjeros. Cuando digo esto me insultan por las redes, pero si bien este es un país que se hizo de extranjeros eran "otros extranjeros". Mi abuelo no vino acá, puso una piolita en un terreno y dijo esto es mío sin comprarlo, vino a laburar a dar la vida por este país", explicó.

"Yo quiero que vengan esos, los otros no quiero que vengan. ¿Está claro? Como hace cualquier otro país. Yo estuve 7 años como extranjera trabajando en México con contrato, y cada 6 meses tenía que renovar mi visa. Vagos acá no. No los queremos. No estoy en contra del que viene a estudiar y trabajar, estoy en contra del vago que viene a joder", finalizó sobre lo que ella piensa con respecto a la situación de los extranjeros que residen en el país.