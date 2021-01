Fuerte denuncia de Zulma Faiad contra Cris Morena

Floricienta sigue causando furor en miles de fanáticos, aunque haya terminado de emitirse en 2005. Aunque la serie infantil haya concluido hace más de 15 años, un misterio continuaba sin ser develado: ¿Por qué Zulma Faiad fue dada de baja del elenco?

Ahora, la respuesta salió a la luz y no con un final feliz, pues la actriz acusó a Cris Morena de echarla de la tira para su segunda temporada a causa de una enfermedad.

Sorpresivamente, Faiad utilizó su cuenta de Twitter para despotricar en contra de la exitosa productora. "Voy a contestar a mis amores. ¿Por qué me fueron antes de terminado el contrato de Floricienta?", comenzó el mensaje de la actriz, que siguió con una respuesta que dejó atónitos a muchos seguidores.

"Porque me enfermé de neumonitis. Falté con certificado médico de un neumonólogo por tres días y la patrona me castigó", aseguró.

"Si tengo una gran virtud, es mi honestidad", aseguró la exjurado del Bailando por un sueño, que agregó para finalizar: "Quiero aclarar que no soy rencorosa, pero memoria me sobra. Porque lloré mucho".

Ante la consulta de una de sus seguidores sobre por qué el personaje de Titina fue eliminado de la segunda temporada, la actriz respondió: "Ya te lo contesté amor. Nunca lo quise contar... pero el tiempo todo lo cura. Besotes!!! No me fuí, me fueron porque me enfermé tres días de neumonitis y me mandaron al rincón".